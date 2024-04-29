CHP Milletvekili: Bankaların icra takibine aldığı bireysel kredi ve kredi kartı borçları 13,2 milyar lira arttı - Son Dakika
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CHP Milletvekili: Bankaların icra takibine aldığı bireysel kredi ve kredi kartı borçları 13,2 milyar lira arttı

CHP Milletvekili: Bankaların icra takibine aldığı bireysel kredi ve kredi kartı borçları 13,2 milyar lira arttı

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yurttaşların zamanında ödeyemediği bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında yıl başından bu yana 13,2 milyar liralık artış olduğunu açıkladı. Şevkin, bankaların batık kredilerinin de 2,3 milyar lira artarak 202,2 milyar liraya yükseldiğini belirtti. Ayrıca, vatandaşların icralık kredi borcu ise 99 milyar liraya yaklaştı. Şirketlerin kapanma oranının arttığına dikkat çeken Şevkin, iktidarın ekonomideki istikrarsızlık nedeniyle Türkiye'yi yönetemez hale geldiğini ifade etti.

29.04.2024 12:23
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(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yurttaşların zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında yıl başından bu yana 13,2 milyar liralık artış gözlendiğini bildirdi.

CHP'li Müzeyyen Şevkin, yaptığı yazılı açıklamada, yurttaşın alım gücünün oldukça düştüğünü, annelerin çocuklarına süt alamaz hale düşürüldüğünü, fahiş fiyatlar nedeniyle insanların artık kırmızı eti unuttuğunu dile getirdi. Şevkin, erek, "Vatandaş borcu borçla kapatmaya çalışıyor ancak yüksek enflasyon, hayat pahalılığı nedeniyle bu borçlar her geçen gün daha çok artıyor. Banklalar zaman zaman bu borçları düşük bir karşılıkla varlık yönetim şirketlerine devrettikleri için gerçek rakam çok daha yüksek." dedi.

"BATIK KREDİ 202,2 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ"

Bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık kredilerin ise 2,3 milyar lira daha artarak 19 Nisan itibariyle 202,2 milyar liraya kadar yükseldiğini, batık kredilerde geçen yıl Aralık ayından başlayarak hızlı bir yükselişin görüldüğünü söyleyen Şevkin, "Söz konusu dönemde bankaların toplam batık kredilerin yükselmesinde en önemli rolü bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşların oynadığı görünüyor. İstakozlarla, lüks saatler ve lüks makam odaları ve lüks araçlarla, saraylarda yaşayanlar vatandaşın derdiyle dertlenmiyor. 17 bin lirayla geçinmek zorunda bırakılan asgari ücretli, 10 bin liraya mahkum edilen emekli, 50 bin lirayı geçen yoksulluk sınırı karşısında ezilirken Türkiye'nin büyüdüğünü öne sürenler biraz olsun dönüp aynaya bakmıyor." ifadesine yer verdi.

"99 MİLYAR LİRALIK İCRALIK KREDİ BORCU VAR"

Merkez Bankası'nın hazırladığı Finansal İstikrar Raporu'na göre, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 41 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunduğunu söyleyen Şevkin, "Dolayısıyla vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 99 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor." dedi.

Tüketicilerin bankalara olan borçlarının 2024 yılı başından bu yana 338 milyar lira arttığını vurgulayan Şevkin, hem yüksek bütçe açığının finansmanı için duyulan yeni borçlanma ihtiyacı hem de yüzde 64'üne yakınının döviz cinsinden alınan borçlardan kaynaklanması nedeniyle Devletin borç stokunun da hızla büyüdüğünü aktardı.

"ŞİRKETLER KAPANIYOR"

Devletin borç stokunun bu yılın ilk üç aylık döneminde 777,1 milyar lira daha büyüyerek 7 trilyon 500 milyar liraya çıktığını ifade eden Şevkin, iktidarın "faiz sebep, enflasyon sonuç" şeklindeki akıl dışı bir varsayımla faiz artırılması gerekirken faiz indirimleri yapmaya başladığı Eylül 2021'den bu yana Türkiye genelinde ortalama konut fiyatlarının da yüzde 611,4 oranında arttığını vurguladı. Şevkin, "Asgari ücretli, işçi, emekli, memurun artık ev alması hayalden öteye geçemiyor." dedi.

Ekonomideki olumsuzlukların şirketlere de yansıdığına işaret eden Şevkin, bu yıl ocak-mart döneminde yeni kurulan şirket ve gerçek kişi ticari işletmelerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 oranında azalarak 41 bin 453'ten 33 bin 753'e gerilerken, kapanan şirket sayısının ise yüzde 10,4 oranında artarak 16 bin 321'den 18 bin 15'e çıktığını kaydetti.

CHP'li Şevkin, iktidarın artık Türkiye'yi yönetemez hale geldiğini, ekonomideki istikrarsızlığın yurttaşları her geçen gün yeni bir karamsarlığa ittiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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