CHP Milletvekili, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Yolsuzluk İddiasını Meclis'e Taşıdı - Son Dakika
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CHP Milletvekili, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Yolsuzluk İddiasını Meclis'e Taşıdı

CHP Milletvekili, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi\'nde Yolsuzluk İddiasını Meclis\'e Taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yolsuzluk iddiasını Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, hastane içinde yaşanan yolsuzluk iddialarını soru önergesiyle TBMM Başkanlığı'na iletti.

04.08.2024 23:13
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yolsuzluk iddiasını Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, "Korkunç iddialar var. Hastanelerimizde böylesi bir yolsuzluk iddiası bile dehşet verici" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, tomografi çekimlerinde kullanılan bir maddenin Hastane Bilgi Yönetimi Sisteminde göründüğü ancak hastane deposunda bulunmadığı ve gelen hastaların üzerine fazladan yazıldığı iddialarına ilişkin TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

İlgezdi, olaya ilişkin şunları söyledi:

"Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görevli bir personel ulaşarak durumu anlattı. Meclise verdiği dilekçeyi sunan personel konuya ilişkin şikayette bulunduğu için görev yeri değiştirilmiş. İlgili hastanede sendikaların iş yeri temsilcileri de durumu ihbar ettikleri için hastane içinde göre yerleri değiştiriliyor ve mobbinge maruz kalıyorlar. Yolsuzluğun boyutu ortalama 15 milyon Türk Lirası. 15 milyon Türk Lirası mali değere sahip olan Kopaq kontrast madde Hastane Bilgi Yönetimi Sisteminde ama hastane deposunda yok. Kopaq isimli bu madde ilaçlı tomografi çekimlerinde kullanılmakta ve bu maddenin 1 flakonun fiyatı bin lira. İddia edilen yolsuzluğun bilançosu 15 milyon Türk Lirası, böylesi iddiaların olması dahi dehşet verici. İddialara ilişkin ihbar sonrası birkaç personelle görüşüldükten ve ihbar eden personellerin görev yeri değiştirildikten sonra birim sorumluları, ilaçlı ya da ilaçsız tomografi çekiminde hasta üzerinden en az iki, en fazla üç, dört Kopaq kontrast madde düşülmesi talimatını veriyor. İlaçsız röntgen çekimde bu ilaç kullanılmadığı ve yazılmaması gerektiği halde yazılarak, SGK'ya fatura ediliyor. Birimde çalışan personel zaten korku imparatorluğunda yetişmiş gençler olduğu için yapmak mecburiyetinde kalıyor. Kopaq isimli madde kontrast bir madde olduğu için ilaçlı tomografide bir adet kopaq kontrast madde yeterli oluyor. Ortada bir yolsuzluk, bir vurgun var, bunu hastaların üzerinden kapatmaya çalışıyorlar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı söz konusu. İlgili iddiaya ilişkin soru önergesi sunuldu. Halkımızın hakkını gözetmek ve korumak için varız. Dilekçe Komisyonu'na ilgili konulara ilişkin yapılan ihbarın peşini de bırakmayacağız. İlgili şikayet dilekçesi işleme alınmış mıdır? Konuya ilişkin soruşturma başlatılmış mıdır? Soruşturma başlatılmışsa soruşturma sonuçlanmış mıdır, soruşturma hangi aşamadadır? Soruşturma sonrası herhangi bir usulsüzlük tespit edilmiş midir? Benzer usulsüzlük Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tespit edilmiş midir? Benzer usulsüzlükler İstanbul ili genelinde hizmet veren hastanelerde tespit edilmiş midir? Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 2023 yılında ve 2024 yılının ilk 6 ayında ayrı ayrı kaç BT, röngen, MR çekimi yapılmıştır? Bu çekimlerin kaçı ilaçlı röngen tanımlamasına uygundur? İlaçsız röntgen uygulamalarının kaçında kopaq ilacı reçete edilmiştir? Bunun gerekçesi nedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Yolsuzluk İddiasını Meclis'e Taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Yolsuzluk İddiasını Meclis'e Taşıdı - Son Dakika
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