CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Diş Hekimleri İle İlgili Sağlık Torba Teklifini Eleştirdi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TBMM Genel kurulunda görüşülen sağlık torba teklifinde diş hekimleri ile ilgili maddenin meslek kuruluşlarının görüşü alınmadan görüşüldüğünü belirterek, "Diş hekimi meslektaşlarımız için tek hekim anlayışı terk edilerek grup uygulamasına geçilmek istenmektedir. Diş hekimliği uygulamalarında asıl sorun üniversite kontenjanlarıdır, nitelikli eğitim sorunudur, ancak AKP'nin teklifinde gerçek sorunlara dair hiçbir çözüm yoktur. Her zaman olduğu gibi AKP çözüm değil, sorun üretiyor" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TBMM Genel kurulunda görüşülen sağlık torba teklifinde diş hekimleri ile ilgili maddenin meslek kuruluşlarının görüşü alınmadan görüşüldüğünü belirtti. İlgezdi, diş hekimlerinin yaşadığı sorunlar üzerine konuştu.
"VATANDAŞ DİŞSİZ, DİŞ HEKİMLERİ İŞSİZ"
CHP'li Akkuş İlgezdi yaptığı yazılı açıklama ile görüşülmekte olan sağlık torbasında Sağlıkta Dönüşüm Programının garabetlerinin devam ettiğini ifade ederek, "vatandaş dişsiz, diş hekimleri işsiz" ifadesini kullandı. Diş hekimlerinin ve vatandaşın yaşadığı sorunlara değinen Dr. Akkuş İlgezdi, "2032 yılında 100 bini aşkın diş hekimi olacağına ilişkin Diş Hekimi meslek birliklerinin raporları var, halkın koruyucu ve tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ulaşmakta zorluk yaşadığı da bir gerçek. Artan diş hekimine rağmen az sayıda atama gerçekleşiyor. Yurtdışına gitmek isteyen diş hekimlerinin sayısında da ciddi bir artış var, sorun sadece istihdam değil, mevcut diş hekimleri düşük ücretlerle istihdam ediliyor. Meslek değersizleştiriliyor, diş hekimleri polikliniklerde ticari kaygılar ile çalışmaya mahküm edildi." dedi.
"NEREDEYSE HER YURTTAŞIN 5-6 DİŞİNİN TEDAVİSİ GEREKLİ"
Toplumun ağız ve diş sağlığı hizmeti alımında Avrupa'nın çok gerisinde olduğunu belirten Dr. Akkuş İlgezdi, "Tıpkı aile hekimliği gibi koruyucu sağlık hizmeti gerekiyor. Neredeyse her hane başına bir diş hekimi düşüyor ama buna rağmen toplumun ağız ve diş sağlığı hizmeti alımında Avrupa'nın çok gerisinde. Vatandaş dişsiz, diş hekimi işsiz. Neredeyse her yurttaşın 5-6 dişinin tedavisi gerekli. Toplumun ağız ve diş sağlığını önceleyen politikalara ve koruyucu sağlık hizmetlerine, daha yaygın ve fazla sayıda diş hekimi atamasına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
"SORUN EĞİTİM SİSTEMİYLE BAŞLIYOR"
Yaşanan istihdam sorununun eğitim sistemiyle başladığını belirten Dr. Akkuş İlgezdi,"2002'de 17 olan Diş Hekimliği Fakülte sayısının 105'e yükseldi. Diş Hekimliği kontenjan sayısı giderek artıyor. Hal böyleyken 100'den fazla sayıda olan diş hekimliği fakültesine sahip olan üniversitelerin bazılarında profesör bile bulunmuyor. Sorun eğitim sistemiyle başlıyor. Tüm bu verilerin ışığında yeni fakülte açılmamalıdır. Çünkü, 2023 yılında ulaşılması hedeflenen 38 bin diş hekimi sayısı 2021 yılında 39 bin 851 diş hekimiyle çoktan aşıldı. Bir başka sorun diş hekiminin yanında başka bir diş hekiminin çalışamamasıdır. Bir başka anlatımla diş hekimi, mesleğini muayenehanesinde sunarken bir başka meslektaşını yanında çalıştıramamakta, ancak yine tek başına poliklinik veya merkez kurduğunda istediği kadar diş hekimini çalıştırabilmektedir. Ülkemizde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan 22 bin 245 özel sağlık kuruluşunun 15 bin 270'i muayenehanededir. Bu muayenehanelerin en az üçte birinde bir diş hekiminin çalışmaya başlaması 5 binden fazla diş hekiminin istihdam edilmesini sağlayacaktır."dedi.
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Diş Hekimleri İle İlgili Sağlık Torba Teklifini Eleştirdi - Son Dakika
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