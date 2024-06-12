CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, hukuksuz atanan genel müdür ve sanat yöneticilerinin görevden alınmasını istedi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, hukuksuz atanan genel müdür ve sanat yöneticilerinin görevden alınmasını istedi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yönelterek, hukuksuz atanan genel müdür ve sanat yöneticilerinin ne zaman görevden alınacağını sordu. İlgezdi, 2018 yılında çıkarılan bir KHK ile sanat kurumlarının yöneticilerinin özelliklerini tarif eden kanun maddesinin iptal edildiğini belirterek, bu iptal sonucunda yapılan atamaların hukuksuz olduğunu ve derhal görevden alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, atanmış yöneticilerin yaptıkları iş ve işlemlerin hükümsüz olup olmadığı ve doğacak zararların ne olacağı konusunda da sorular yöneltti.

12.06.2024 12:20
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "Hukuksuz atanan genel müdür ve sanat yöneticileri ne zaman görevden alınacak" diye sordu.

İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu. 2018 yılında çıkarılan KHK ile Kültür Bakanlığına Bağlı sanat kurumlarının kanunlarında olan ve yöneticilerin özelliklerini tarif eden kanun maddesinin iptal edildiğini belirten İlgezdi, Bakanlığın buna dayanarak başta Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü olmak üzere birçok yönetici ataması yaptığını kaydetti.

"Anayasa Mahkemesinin ilgili KHK'nın atama hükümlerini iptali ile bu atamalar hukuksuz bir hale döndü. Bu yöneticilerin derhal görevden alınması ve yerlerine ilgili kanunlardaki hükümlere uygun kişilerin atanması gerekiyor. Bakanlık göz göre göre hukuksuzluğun arkasında duruyor" ifadelerini kullanan İlgezdi, şunları kaydetti:

"KHK'nın atama ile ilgili hükümleri iptal edildiği için, sanat kurumlarının kendi kanunlarındaki kriterlere uygun olmayan yöneticiler hala bu kurumları yönetiyor. ve alınan tüm kararlar hukuk dışı. Gerek bakanlık, gerekse şu an hukuksuz bir şekilde yöneticilik yapanlar görevden alma ve istifa kurumlarını akıllarına getirmiyor. AKP iktidarında hukuksuzluk adliyeden sokağa, kamudan sanata her yeri kaplamış durumda." açıklamasını yaptı.

Liyakati yok sayan atamaların iptal edilmesi gerektiğini ifade eden İlgezdi, Bakan Ersoy'un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

İptal edilen KHK maddesine göre ataması hukuksuz hale gelen yöneticileri görevden alacak mısınız?

KHK'nın iptal edilen hükümlerine göre atanmış yöneticilerin, iptal tarihinden bugüne yaptıkları iş ve işlemler hükümsüz değil midir?

KHK'nın iptal edilen hükümlerine göre atanmış yöneticilerin, iptal tarihinden bugüne yaptıkları iş ve işlemlerden doğan ve doğacak zararlar ne olacaktır?

5441 sayılı kanundaki Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'nün atanması için kanunda tarif edilen vasıflara uygun bir genel müdür ne zaman atanacaktır?- 6940 sayılı kanundaki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yöneticilerinin atanması için kanunda tarif edilen vasıflara uygun yöneticiler ne zaman atanacaktır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, hukuksuz atanan genel müdür ve sanat yöneticilerinin görevden alınmasını istedi - Son Dakika

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