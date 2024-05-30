CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Sağlık emekçileri yetersiz besleniyor - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Sağlık emekçileri yetersiz besleniyor

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Sağlık emekçileri yetersiz besleniyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, hastanelerde çalışan sağlık emekçilerinin iş yerlerinde yetersiz beslendiklerine dikkat çekti. İlgezdi, sağlık emekçilerinin sağlıksız ve yetersiz beslenmesinin halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, AKP iktidarını eleştirdi. Sağlık emekçilerinin birçoğunun yemekhane hizmetlerinin eksikliği nedeniyle sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden İlgezdi, yemekhane hizmetlerinin temizlik ve uygunluk konusunda da yetersiz olduğunu vurguladı.

30.05.2024 10:42
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, hastanelerde çalışan sağlık emekçilerinin iş yerlerinde yetersiz beslendiklerine dikkat çekti. İlgezdi, "Emekçinin sağlıksız beslenmesi halk sağlığı sorunudur. İtibardan tasarruf olmaz diyen AKP iktidarı, sağlıktan, sağlık emekçilerinin sofrasından tasarruf olur diyerek, halk sağlığını tehlikeye atıyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, hastanede çalışan sağlık çalışanlarına temiz ve yeterli yemek sunulmadığını ifade etti. İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, bir çok sağlık çalışanının yemek hizmetlerinin eksikliği nedeniyle zehirlenme, akut sindirim sistemi bozuklukları gibi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

İlgezdi şunları söyledi:

"24 saat kesintisiz sağlık hizmeti veren sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sağlıksız ve yetersiz besleniyor. Emekçinin sağlıksız beslenmesi halk sağlığı sorunudur. İtibardan tasarruf olmaz diyen AKP iktidarı, sağlıktan, sağlık emekçilerinin sofrasından tasarruf olur diyerek, halk sağlığını tehlikeye atıyor. Yemek hizmetlerinin eksikliği nedeniyle dönem dönem sağlık emekçilerinin toplu zehirlenme, akut sindirim sistemi bozuklukları gibi olumsuzluklar yaşamasına rağmen, yemek hizmetleri ile ilgili problemler artarak devam ediyor. Sağlık emekçilerinin birçoğu yemekhane menüsünün uygun olmaması sebebiyle dışarıdan sipariş verdiğini ya da evden getirdiğini belirtiyor. Sağlık emekçilerine temiz ve yeterli yemek sunmaktan aciz bir yönetim ile karşı karşıyayız.

Tehlikeli ve ağır iş kolu olarak sayılan sağlık hizmetlerinde beslenmenin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Sunulan yemeklerin yapılan işe uygunluğu bir gereklilik ama gelin görün ki; ankete katılan çalışanların yüzde 39'u yemek menülerini hiçbir zaman uygun bulmazken, yüzde 25'i menülerin nadiren uygun olduğunu belirtmiş. 24 saat kesintisiz hizmet veren emekçilerimizin haklı talebi olan kahvaltı hizmeti de sınıfta kalmış durumda, çalışanların yüzde 55'i kahvaltı çeşit ve porsiyonlarını ve yüzde 45'i ise yumurta, peynir ve süt verilme sıklığını hiçbir zaman yeterli bulmamakta.

"Sağlık hizmeti sunan emekçileri sağlıksız yemekhane hizmetiyle çalıştırma motivasyonunuz yemekhane ihaleleri mi"

Yetti mi, yetmez, sağlık hizmetlerinde temel ilke olan temizlik konusunda da yemekhane hizmetleri yetersiz olduğunu kanıtlamış durumda. Sağlık emekçilerini yemekhane hizmetlerinden uzaklaştıran belki de başlıca sebep yemeklerden çıkan yabancı cisimler. Eldiven kalıntılarından, kıllara ve maalesef böceklere kadar yemeklerde karşılaşma oranı yüzde altmışlarda. Sağlık hizmeti sunan emekçileri sağlıksız, yetersiz ve temizlikten uzak yemekhane hizmetiyle çalıştırma motivasyonunuz yemekhane ihaleleri mi?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Sağlık emekçileri yetersiz besleniyor - Son Dakika

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