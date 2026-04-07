CHP Giresun Milletvekili Gezmiş Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi: "Aileye Şikayetten Vazgeçin Telkini İddiası Gerçek Dışı"

07.04.2026 17:33  Güncelleme: 18:55
CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Hasbi Dede'nin yargılandığı taciz davasının mağduru olan genç kızın ailesine şikayetlerini geri çekmesi yönünde telkinde bulunduğu iddialarını yalanladı. Gezmiş, olayın detaylarının henüz netleşmediğini ve mağdur aileye insani destek sunmayı önceliklendirdiklerini ifade etti.

(GİRESUN) – CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Hasbi Dede'nin yargılandığı "taciz" davasının mağduru olan genç kızın ailesine şikayetlerini geri çekmesi yönünde telkinde bulunduğu yönündeki haberler üzerine, "Çok net bir şekilde ifade ediyorum ki aileye ya da herhangi bir aile ferdine 'şikayetinden vazgeçmesi' yönünde bir telkinde bulunmadım. Böyle bir durum asla söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Gezmiş, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki Elif Tuana Torun'a yönelik taciz içerikli mesajlar nedeniyle yargılandığı sürece ilişkin dile getirilen iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Elif Tuana Torun'un yaşamını yitirmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getiren ve ailesine başsağlığı dileyen Gezmiş, son günlerde ortaya atılan iddialar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduğunu ifade etti.

Olay gecesine ilişkin süreci de aktaran Gezmiş, Hasbi Dede'den gelen "acil" çağrı üzerine Görele'ye gittiğini belirterek, o an itibarıyla olayın ayrıntılarına ve sonradan basına yansıyan yazışmalara dair herhangi bir bilgisinin bulunmadığını vurguladı.

"Büyük bir bilinmezlik ve şaşkınlık içerisinde, farklı yerlerden gelen partililer ve adliye önünde bekleyen yurttaşlarla birlikte süreci anlamaya çalıştıklarını" ifade eden Gezmiş, oradaki varlığının herhangi bir kişiye destek anlamı taşımadığını belirtti."

Olayın henüz netleşmediği bir aşamada önceliklerinin yaşanan durumu sağduyu ile anlamak ve mağdur aileye insani destek sunmak olduğunu bildiren Gezmiş, şunları kaydetti:

"Olayın ayrıntıları henüz netleşmemişken, mağdur evladımıza ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Bu ziyaret kalabalık bir ortamda, çok sayıda kişinin tanıklığında, tamamen insani sorumluluk ve dayanışma duygusu içinde gerçekleşmiştir. Çok net bir şekilde ifade ediyorum ki ne ziyaret sırasında ne de sonrasında aileye ya da herhangi bir aile ferdine 'şikayetinden vazgeçmesi' yönünde bir telkinde bulunmadım. Böyle bir durum asla söz konusu değildir."

Elif Tuana Torun'un hayatını kaybetmesinin herkesi derinden sarstığını belirten Gezmiş, hem 8 Şubat'ta yaşanan olayın hem de sonrasında meydana gelen sürecin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı. Açıklamasında, ailenin acısının siyasi tartışmaların konusu yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Gezmiş, sürecin takipçisi olacağını bildirdi.

Hasbi Dede hakkında açılan davanın mağduru 16 yaşındaki Elif Tuana Torun 24 Mart'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede iki gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

