CHP Milletvekili Gülcan Kış, Mersin'deki Balık Çiftliği Projesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gülcan Kış, Mersin'deki Balık Çiftliği Projesine Tepki Gösterdi

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin'in turizmini ve doğasını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle Aydıncık'a kurulacak balık çiftliği projesine tepki gösterdi. Kış, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye 'Atıkların sahilleri ve denizleri hızlı bir şekilde kirleteceği sonucuna rağmen bu balık çiftliklerinin kurulmasında ısrar edecek misiniz' diye sordu.

28.06.2024 14:22
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(ANKARA)- CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin'in turizmini ve doğasını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle Aydıncık'a kurulacak balık çiftliği projesine tepki gösterdi. Kış, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye "Atıkların sahilleri ve denizleri hızlı bir şekilde kirleteceği sonucuna rağmen bu balık çiftliklerinin kurulmasında ısrar edecek misiniz" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, denizleri kirlettiği ve  turizmi bitirdiği için Balıkesir'den sökülen balık çiftliklerinin Mersin'e kurulmak istenmesine tepki gösterdi. Kış, konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

"Aydıncık ilçesine kurulması kararını alma gerekçeniz nedir?"

Kurban Bayramı sürecinde balık çiftliği projesi hakkında hazırlanan ÇED raporunun halkın bilgilenmesi için 10 günlüğüne askıya çıkarıldığını, ancak yöre halkına sadece 10 günlük itiraz hakkı tanınan sürecin kasıtlı olarak bayram tatiline denk getirildiğini kaydeden Kış, Bakan Özhaseki'ye şu soruları yöneltti:

"-Turizmi ve doğayı olumsuz etkilediği, denizleri kirlettiği gerekçesiyle Balıkesir Edremit'ten sökülen balık çiftliklerinin, turizmin cenneti olan Mersin'in Aydıncık ilçesine kurulması kararını alma gerekçeniz nedir?

-Yayınlanan ÇED Raporunda, Balıkesir İl'inin turizm potansiyeline ilişkin alınan karar ifade edilmiş iken balık çiftliklerinin taşınması için uygun görülen Mersin için ilgili bakanlığın turizm politikalarına dahil edilmediğine ve turizm bölgesi olmadığına dair alınan resmi bir karar veya rapor var mıdır?

-Balık çiftliklerinin kurulacağı bölgeler, turizm bölgeleri, 1.derece doğal ve arkeolojik sit alanları olarak ilan edilmiştir. Balık çiftliklerinin Mersin turizmine ve insan sağlığına vereceği zararlara ilişkin aylardır açıklama ve uyarı yapan sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, yerel yöneticileri ve yöre halkının itirazlarını dikkate alacak mısınız?

-ÇED raporları incelendiğinde balık çiftliklerinin  20 tonun üzerinde atık üreteceği ve bu atıkların bertarafının ne şekilde olacağı  ise hiçbir şekilde belirtilmediği ortada iken, atıkların sahilleri ve denizleri hızlı bir şekilde kirleteceği sonucuna rağmen bu balık çiftliklerinin kurulmasında ısrar edecek misiniz?

-Bakanlık olarak öncelikli görev alanınız doğal çevreyi korumak, çevreye yönelik tüm hizmetleri düzenleyici ve denetleyici bir anlayışla yapmak olarak tanımlanmışken, bölgemizde kurulması planlanan balık çiftliklerinde kullanılacak çeşitli kimyasallar, ilaçlar, antibiyotikler, GDO'lu yemler ve ölü balıklar ile denizimizi çöplüğe dönüştürecek olup doğal balıkçılığı bitirecek olan balık çiftliklerinin ÇED raporlarının bilimsellikten uzak, bilgi ve hesaplamaların yanlış olduğu görüşlerine yönelik bir değerlendirmeniz var mıdır?

-Balık çiftliği projesi hakkında hazırlanan ÇED raporu, halkın bilgilenmesi için 10 günlüğüne askıya çıkarıldı. Ancak yöre halkına sadece 10 günlük itiraz hakkı tanınan sürecin bayram tatiline denk getirilmesi kasıtlı olarak mı yapılmıştır?

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gülcan Kış, Mersin'deki Balık Çiftliği Projesine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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