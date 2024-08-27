CHP Milletvekili Gürer: Bankaların icra takibine aldığı borçlar yüzde 86,8 arttı

Güncel

(ANKARA) - CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında yıl başından bu yana yüzde 86,8 oranında artış yaşandığını belirterek, "16 milyon emeklinin en az yarısı çalışmak zorunda. Geçim giderek daha zorlaşıyor. Çoğu emekli, evlatları ile yaşama tutunuyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Türkiye'de yoksulluğun yaygınlaşması ve yaşanan ekonomik sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı. Bireysel kredi ve kredi borçlarındaki artışa dikkat çeken Gürer, "Bankalar ve finansal kuruluşlar, tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları son haftada da 1,7 milyar lira daha arttı ve 84,7 milyar liraya ulaştı" dedi. Gürer, bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında yıl başından bu yana 39,4 milyar liralık artış yaşandığına kaydetti.

Yakın zamanda Niğde'de 23 ayrı yerleşim yerini ziyaret ettiğini söyleyen Gürer, geziler esnasında her kesimden insanın ekonomik sıkıntılardan dert yandığını ifade etti. Gürer, şunları dile getirdi:

"Aileler okullar açılacak okul alışverişinde dahi zorlanıyorlar. Beslenme teneffüsü için konan beslenme çantasında ürünler dahi yüzde 100'e yakın artış göstermiş. Emekliler ise köyde dahi geçinemiyoruz diye feryat ediyor. Emekliler yılında bizi yokluğa terk ettiler diye tepki gösteriyorlar. İktidar, 12 milyonu asgari ücretin altında yaşamını sürdüren emeklilere, 'bedava şezlong, şemsiye ve banka kasalarında indirim' müjdesi gibi uygulamaları ile emekliyi daha da dertlendiriyor. Sorunlarının görülmemesine ve dalga geçer gibi açıklamalara üzülüyorlar. Kahvede çay içemez duruma gelmişler. 16 milyon emeklinin en az yarısı çalışmak zorunda. Geçim giderek daha zorlaşıyor. Çoğu emekli, evlatları ile yaşama tutunuyor.

"Vatandaş, faizin etkisiyle borç ödemede zorlanıyor"

Ekonomik sorunlar borç ödemeyi zorlaştırıyor. Yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarında yüzde 157,6, batık bireysel kredi borçlarında ise yüzde 50,6 oranında artış oldu ve vatandaş borç ödemede faizinde etkisi ile zorlanıyor."

Esnaf ve çiftçiler için Çek ile ticaret döndüğünü ve süreçte karşılıksız çeklerde de artış olduğunu belirten Gürer, "Çek ile ürün satan çiftçi, kasım ayında çekin ödenip ödemeyeceği kaygısını taşıyor. Ürünü satmak yetmiyor. Sattığı ürün için aldığı Çek iki üç aylık ve de tüccarda ekim yapıyorsa ürün para etmediğinde aldığı diğer ürününde çekini ödeyemez duruma düşüyor. O nedenle çeklerin ödenmemesi kaygısı çiftçiye de sarmış durumda" diye konuştu. Gürer, sözlerine şöyle devam etti:

"Bankalara ibraz edildiğinde karşılıksız çıkan çek sayısı ve bu çeklerin tutarında tam bir patlama yaşanıyor. Ticaret sektöründe borcunu ödeyeme eğiliminin önemli göstergelerinden biri olan karşılıksız çek sayısı bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80,5 oranında artarak 146 bin 334'e yükseldi. Karşılıksız kalan çeklerin parasal tutarı ise yüzde 247 oranında artarak 90 milyar lirayı buldu. Karşılıksız çeklerin parasal tutarı geçen yılın aynı dönemine göre 64 milyar lira arttı. Bu verilerde kaygı verici."

Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yoksulluk bitirdik' açıklamasına karşın icra dosyalarına işaret ederek, "UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 23 Ağustos itibariyle 22 milyon 642 bine yükseldi. Derdest dosya sayısı geçen yıla göre net olarak 877 bin adet arttı" dedi.