CHP Milletvekili Gürer, Bayram Şekeri Fiyatlarındaki Artışı Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Gürer, Bayram Şekeri Fiyatlarındaki Artışı Eleştirdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ramazan Bayramı öncesi, raflardaki bayram şekeri fiyatlarını geçen yıl ile karşılaştırarak artan fiyatları eleştirdi. Gürer, bayram şekeri ve çikolatalarda kilo ile alım devrinin bittiğini, vatandaşın artık gramla bayram şekeri ve çikolata aldığını belirtti. Geleneksel olarak bayramlarda ikram etmek için tercih edilen bayram şekerleri ve çikolataların her geçen yıl daha da pahalı hale geldiğini söyleyen Gürer, AKP iktidarının ekonomi politikaları sonucu oluşan ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığının vatandaşın alım gücünü düşürdüğünü ifade etti. Draje, ikramlık şeker ve çikolata gibi bayram ürünlerinin fiyatlarında önemli artışlar olduğunu belirten Gürer, bu durumun bayramları yaşatmak isteyen aileleri zorladığını ve vatandaşların gramla almak zorunda kaldığını dile getirdi.

07.04.2024 09:57  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ramazan Bayramı öncesi, raflardaki bayram şekeri fiyatlarını geçen yıl ile karşılaştırarak artan fiyatları eleştirdi. Gürer, "Eski bayramlar da çocukların kapı kapı gezip şeker topladığı zamanlar da geride kaldı. Lokumu, şekeri ile bayramlarda ağızlar tatlanırdı. Bayramda özellikle emeklilerin artık geçim sıkıntısından gayri muhabbeti de kalmadı" dedi.

Ömer Fethi Gürer, Ramazan Bayramı öncesi ikramlık bayram şekeri, draje ve farklı çikolata çeşitlerinin fiyatların 2023 yılı Ramazan Bayramı öncesindeki fiyatlarıyla karşılaştırdı. Bayram şekeri ve çikolatalarda kilo ile alım devrinin bittiğini, vatandaşın artık gramla bayram şekeri ve çikolata aldığını belirtti.

"AVUÇLA ŞEKER DAĞITANLAR, ARTIK CEPLERİNDE TANE İLE ŞEKER TAŞIYOR"

Gürer, şunları söyledi:

"Geleneksel olarak bayramlarda ikram etmek için tercih ettiğimiz bayram şekerleri ve çikolatalar her geçen yıl daha da pahalı hale geliyor. Market raflarındaki fiyat etiketlerine baktığımızda, geçen yılın fiyatlarına kıyasla ciddi bir artışla karşılaşıyoruz.

AKP iktidarının ekonomi politikaları sonucu oluşan ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı vatandaşın alım gücünü düşürdü. Bunun yansıması olarak geleneklerini yaşatmak isteyen aileler bayram şekeri almakta dahi zorlanıyor. Etiketteki fiyatları gören vatandaşlar da kilo ile almak yerine gramla almak zorunda kalıyor. Avuçla şeker dağıtanlar artık ceplerinde tane ile şeker bulunduruyorlar.

Draje, ikramlık şeker ve çikolata gibi bayramların vazgeçilmezi olan ürünlerin fiyatları, geçen yıla göre önemli ölçüde artmış durumda. Özellikle şeker kaplı draje fiyatlarında dikkat çeken bir artış görülüyor. Geçen yıl kilogramı 170 TL olan şeker kaplı drajenin bu yılki fiyatı 300 TL'ye yükselmiş. Benzer şekilde, meyve kaplı drajenin fiyatı da geçen yıla göre iki katına çıkarak 600 TL'den satılıyor. Draje fiyatlarında yüzde 100'lük bir artış var. Kutulu çikolatalarda da benzer artışlar yaşanmış. Geçen yılın aynı dönemine göre, 455 gram ağırlığındaki bir çikolatanın fiyatı yaklaşık olarak yüzde 52 artarak 149 TL'ye yükselmiş bulunuyor. Aynı şekilde, 200 gramı 139 TL olan bir başka çikolatanın fiyatı ise bu yıl 254 TL'den satılıyor. Çikolata fiyatlarında yaşanan artış, markaya göre değişmekle birlikte kilogram başına 400 ila 800 TL arasında değişen geniş bir fiyat aralığı var. İkramlık dökme şeker olarak adlandırılan şekerlerin kilo fiyatları da arttı. Geçen yıl kilogram fiyatı 120 TL olan şekerin bu yıl fiyatı 150 TL'ye yükselmiş.  Girdi maliyetleri, kirası, işçiliği, nakliyesi, hammaddesi derken üretim maliyetlerindeki artış, kademeli zamlarla tezgaha kadar uzanıyor. Bu süreçte yaşanan fiyat artışları, şeker fiyatlarının da artmasına neden olmuş. Vatandaş kalite ve içeriğine bakmadan, maddi imkanının elverdiği şekeri almaya çalışıyor. Eski bayramlar da çocukların kapı kapı gezip şeker topladığı zamanlar da geride kaldı. Lokumu, şekeri ile bayramlarda ağızlar tatlanırdı. Bayramda özellikle emeklilerin artık geçim sıkıntısından gayri muhabbeti de kalmadı. Ekonomik kriz bayramların da tadını tüketti."

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Ramazan Bayramı, Milletvekili, Ekonomi, Niğde, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gürer, Bayram Şekeri Fiyatlarındaki Artışı Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Eskişehir'de Ramazan Bayramı tedbirleri sürüyor
    11:16 Eskişehir'de Ramazan Bayramı tedbirleri sürüyor

    Eskişehir'de polis ekipleri, Ramazan Bayramı çerçevesinde bin 398 trafik personeli ile birlikte 55 noktada 331 trafik ekibi oluşturarak tedbirlerini sürdürüyor. Tedbirler kapsamında insansız hava araçları, kamera sistemleri ve radar ekipleri kullanılarak trafik denetimleri gerçekleştirilirken, otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda eğitimler veriliyor.

  • Kütahya Müftülüğü Gazilere İftar Programı Düzenledi
    11:16 Kütahya Müftülüğü Gazilere İftar Programı Düzenledi

    Kütahya Müftülüğü, gazilere yönelik düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. İftar sonrası ise misafirlerle sohbet edildi.

  • Kayseri'de ziynet eşyası hırsızı yakalandı, çalınan altınlar sahibine teslim edildi
    11:16 Kayseri'de ziynet eşyası hırsızı yakalandı, çalınan altınlar sahibine teslim edildi

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlık olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli yakalandı ve 13 çeyrek altın, 2 cumhuriyet altını ve 1 altın bilezik sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

  • Bursa'da Çember 16 Operasyonu: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı
    11:16 Bursa'da Çember 16 Operasyonu: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı

    Bursa'da yapılan Çember 16 operasyonu kapsamında aranan birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de bulunuyor. Ekipler, hırsızlık ve yağma suçlarından aranan kişileri de yakaladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.

  • Mersin'de Bayram Tatili İçin Yoğun Trafik Denetimleri Başladı
    11:15 Mersin'de Bayram Tatili İçin Yoğun Trafik Denetimleri Başladı

    Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 günlük bayram tatili süresince trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli seyahatin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, vatandaşlar bilgilendirildi ve çeşitli hediyeler verildi. Jandarma ekipleri, bayram tatili boyunca trafik tedbirlerine devam edecek.

  • Eskişehir'de Emniyet Kemeri ve Alkol Kontrolü Eğitimi Verildi
    11:15 Eskişehir'de Emniyet Kemeri ve Alkol Kontrolü Eğitimi Verildi

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bin sürücü ve yolcu emniyet kemeri simülasyon aracıyla bilinçlendirildi. Ayrıca, 560 vatandaşa alkolmetre gözlüğüyle farkındalık eğitimi verildi.


11:04 Alper Yeğin: Sancaktepe’deki jakuzi meselesinden daha büyük bir ’lüks ve batırılan belediye hikayesi’ni yakında anlatacağım Alper Yeğin: Sancaktepe'deki jakuzi meselesinden daha büyük bir 'lüks ve batırılan belediye hikayesi'ni yakında anlatacağım
10:16 YÖK’ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama
08:24 Erbakan talimat vermişti Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere “rüşvet“ tabelası astı Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı
02:43 Bitlis’te seçim gerginliği 14 kişi gözaltına alındı, 5 polis hafif şekilde yaralandı Bitlis'te seçim gerginliği! 14 kişi gözaltına alındı, 5 polis hafif şekilde yaralandı
02:14 Bekçilerle esnaf arasında kavga Çok sayıda gözaltı var Bekçilerle esnaf arasında kavga! Çok sayıda gözaltı var
10:24 Rezindansta şüpheli ölüm 30. kattan düşen genç kız can verdi Rezindansta şüpheli ölüm! 30. kattan düşen genç kız can verdi
09:43 İstanbul’da polislerin servisi devrildi İstanbul'da polislerin servisi devrildi
09:41 TFF başkanlığına aday mı olacak Murat Sancak’tan iddialara yanıt gecikmedi TFF başkanlığına aday mı olacak? Murat Sancak'tan iddialara yanıt gecikmedi
08:43 Canık Çetesi çökertildi 20 tutuklama Canık Çetesi çökertildi! 20 tutuklama
08:17 İstanbul’da art arda otobüs yangınları İstanbul'da art arda otobüs yangınları
07:47 Kemal Kılıçdaroğlu “Partisinin aleyhine çalışıyor“ iddialarıyla ilgili konuştu Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili konuştu
07:43 Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi
07:25 Kapıkule’de 50 milyonluk uyuşturucu operasyonu Kapıkule'de 50 milyonluk uyuşturucu operasyonu
00:27 Beyoğlu’ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 11:17:44. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gürer, Bayram Şekeri Fiyatlarındaki Artışı Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement