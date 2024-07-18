CHP Milletvekili Gürer, Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi'nin geri çekilmesini istedi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürer, Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi'nin geri çekilmesini istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geri çekilmesi gerektiğini belirterek, 'Mutabakatla bu soruna kalıcı bir çözüm yaratılması esas olmalıdır.' dedi. Gürer, kanun teklifinin sokak hayvanlarının katledilmesine yol açabileceğini savundu ve yeni bir teklifin tüm tarafların görüş ve değerlendirmeleri alınarak düzenlenmesini teklif etti. Gürer, sahipsiz hayvanların sayısında kısmi artış yaşandığını ve bu sorunun belediyelerin sorumluluğuna bırakılarak çözüm arandığını belirtti. Kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve zarar verme riskinin azaltılması gerektiğini ifade etti.

18.07.2024 10:47
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geri çekilmesi gerektiğini belirterek, "Mutabakatla bu soruna kalıcı bir çözüm yaratılması esas olmalıdır." dedi.

Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dün Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, "sokak hayvanlarının katledilmesine yola açabileceğini" savundu.

"CHP olarak, bu kanun teklifinin geri çekilmesini, konuyla ilgili tüm tarafların görüş ve değerlendirmeleri alınarak yeni bir teklif olarak düzenlemesini teklif ettik" diyen Gürer, bunun henüz gerçekleşmediğini bildirdi.

Ömer Fethi Gürer, sokak hayvanlarıyla ilgili bir sorun olduğunu vurgulayarak, kanun teklifinde, bu sorunun belediyelerin sorumluluğuna bırakılarak çözüm arandığını söyledi.

Belediyelerin bakımevlerinin yetersiz olduğunu dile getiren Gürer, kısırlaştırmayla ilgili çalışmalarda yeterli sonuca ulaşılamadığından sahipsiz hayvanların sayısında kısmi artış yaşandığına işaret etti.

Gürer, sahipsiz hayvanlar sorununun çok yönlü olduğuna dikkati çekerek "Burada yapılacak düzenlemenin, hem sokak hayvanlarının kısırlaştırılması hem de sokak hayvanlarının çocuklar, kadınlar ya da erken saatte sokakta olanlara zarar vermeyecek boyuta indirgenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesiyle çok sayıda sahipsiz hayvanın katledilmesinin yolunun açılacağını savunan Gürer, kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğini kaydetti. Gürer, "Mutabakatla bu soruna kalıcı bir çözüm yaratılması esas olmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gürer, Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi'nin geri çekilmesini istedi - Son Dakika
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