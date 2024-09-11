CHP Milletvekili Gürer: Kara listedeki borçlu sayısı 3 milyon 853 bin - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürer: Kara listedeki borçlu sayısı 3 milyon 853 bin

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bankalara olan borçları nedeniyle kara listeye alınan kişi sayısının 3 milyon 853 bin olduğunu belirtti. Gürer, ekonomik krizin derinleştiğini ve vatandaşın bu iyileşmeyi ne zaman göreceğini sordu.

11.09.2024 10:41
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 3 milyon 853 kişinin bankalara olan borcu nedeniyle kara listeye alındığını belirterek "Ekonomik kriz giderek derinleşiyor ama siyasi iktidara göre ise ortalık iyileşiyor. Vatandaşa yansımayan bir iyileşme var, vatandaş bunu ne zaman görecek" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşın kredi kartı borçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yaklaşık 4 milyon kişinin bankalara olan borcu sebebiyle kara listeye alındığını vurgulayan Gürer, şunları söyledi:

"İktidar yaptığı açıklamalarda ekonomik durumun iyiye gittiğini enflasyonun düştüğünü söylüyor ama bu vatandaşa yansımıyor. İşçi, çiftçi, emekli, esnaf bunların gelirlerinde giderlerine göre bozulma devam ediyor. Ocak-Temmuz döneminde ödediği faiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 165 oranında artarak 453,1 milyar liraya kadar tırmandı. Ocak-temmuz döneminde 642 bin 159 kişi bireysel kredi, 784 bin 374 kişi ise kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alınmış durumda. Geçen yılın aynı dönemine göre bireysel kredi borcunu ödeyemeyen 155 bin 812 kişi, kredi kartı borcu yüzünden takibe alınanlar ise 322 bin 878 kişi artış var. Batık kredilerin toplamı 253 milyar olurken kara listede 3 milyon 853 bin kişiye çıkmış. Bireysel kredi için ödenen faizlerde artış var. Geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 165 faiz artışı var. Vatandaş bir yerde kazandığını hem kredi borcuna hem faize yatırıyor, ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı yaşıyor. Çiftçi, esnaf, emekli geçim sıkıntısı içinde."

Çiftçi Muammer Yılmaz ise artan maliyetler sebebiyle çiftçinin zor durumda olduğunu belirterek "Ne üretirsek üretelim, para kazanamıyoruz" dedi. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geçen sene Tarım Sulama Kooperatifi, suyun saatini 90 liraya veriyordu, bu sene ise 150 lira oldu. Benim 250 saat sulama yapmam gerekiyor. Eskiden devlet tarım sulamaya destek veriyordu ama şimdi bu destekleri kaldırdı. Ben 400 lira tarla desteği alıyordum, bu destek 8 depo mazot ediyordu. Şimdi aynı tarlaya 2 bin 900 lira para alıyorum ama bu, masrafları karşılamıyor. Geçen sene domatesin stili 4 liraydı, bu sene 11 lira oldu. İlaç ve gübre fiyatları da yüzde 100 arttı. Çiftçi artık kendini ancak çevirebiliyor, bundan dolayı da kalkınamıyor. Ne üretirsek üretelim, para kazanamıyoruz, ancak başa baş geliyoruz."

"Ekonomik kriz giderek derinleşiyor ama iktidara göre ise ortalık iyileşiyor"

CHP'li Gürer, çiftçilerin bankalara olan borcunun 715 milyar lirayı aştığını belirterek şunları söyledi:

"Ekonomide iyiye gidiş var deniliyor ama bu çalışana, çiftçiye, esnafa yansımıyor. Çiftçilerin bankalara borcu 715 milyar lirayı aşmış durumda. Bunlar dönecek ki çiftçi önümüzdeki dönem ekim yapabilsin. Ama ürettiğinden para kazanamadığı için çiftçi açısından bu yıl kara yıl oldu. Bu anlamda büyük sorun var ama bunun yanında kredi kartına sarılıp ona takla attıran, onun sayesinde geçim yapanlar da artık kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra kapıda. Ekonomik kriz giderek derinleşiyor ama siyasi iktidara göre ise ortalık iyileşiyor. Vatandaşa yansımayan bir iyileşme var, vatandaş bunu ne zaman görecek?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gürer: Kara listedeki borçlu sayısı 3 milyon 853 bin - Son Dakika

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