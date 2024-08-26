CHP Milletvekili Gürer: Kışlık Patates Hasadı İçin Üreticilere Alma Garantisi Verilmeli

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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kışlık patates hasadının ekim ayında başlayacağını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bugünden üreticilere alma garantisi vermesi gerektiğini, aksi takdirde yazlık patateste olduğu gibi kışlık patateste de sorun yaşanacağını ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı kasabasında patates üreticileriyle bir araya geldi. Üreticiler, yaşadıkları sorunları ve endişeleri Gürer'e aktardı. Çiftçileri dinleyen Gürer, "Küçük ölçekli üretenlerin ürünleri satıldıktan sonra tüccar fiyatı yükseltecek, kazanan aracılar olacak, üreticiler ise kaybedecek. Bakan'a da anlatıyoruz, Meclis'te de konuşuyoruz" dedi.

"Girdi maliyetleri arttı, ürün fiyatı düştü"

CHP Niğde Milletvekili Gürer, buğdaya yapılan alım fiyatındaki artışa dikkat çekerek, "Buğdaya yüzde 12 artış verdiler, TÜİK'e göre girdi maliyetlerinin artışı yüzde 52. Girdi maliyetlerinde yüzde 52 artışın olduğu yerde yüzde 12 artış buğday üreticisini isyan ettiriyor. Tüccar da şu an piyasayı düşürmüş durumda. Herhalde Türkiye genelinde hasat bittikten sonra Ekim ayına doğru buğdayın fiyatı yükselişe geçecek" ifadelerini kullandı.

Gıda erişimi konusunda uyarılarda bulunan Ömer Fethi Gürer, "Ben çok kez söylüyorum, çok güzel villalar, çok güzel evler yapabilirsiniz ama gıdaya erişemezseniz duvarı kemirecek haliniz yok. O zaman 'yandım anam' dersiniz, iş işten geçmiş olur. Pandemide bunu yaşadık, bundan sonra daha da kritik bir süreç var. Umarım siyasi iktidar bu süreci görür. En azından sizin kışlık patatesiniz, yazlık patates gibi rezil olmaz." dedi.

"Sulama suyu ve elektrik giderleri arttı"

Üreticilerin, "Saatte 400 liraya patates suluyoruz, kuyudan bir saati 400 liraya suluyoruz" diyerek elektrik maliyetlerinin yüksekliğinden şikayet etmeleri üzerine Gürer, "Elektriğe yüzde 38 zam yaptı mı bizim tarladaki suyun fiyatı da artıyor. Kışlık patates ekim ayında hasata başlayacak, yazlık patatesin durumuna göre sorun olacağı belli. Toprak Mahsulleri Ofisi bugünden diyecek ki tarladaki patatesi ölü fiyatına satmayın, ben sizin yanınızdayım. Bu kadar basit. Patatesi alsa veya almasa bile, Tarım Kredi eliyle, Türkşeker eliyle, TMO eliyle alma garantisi veriyorum dedi mi, fiyat doğru oluşur. Aksi takdirde kışlık patates de yazlık patates gibi bu yıl rezil olacak" diye konuştu.