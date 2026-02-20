CHP'li Gürsel Erol, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 24 Ocak 2020 Elazığ depreminin ardından inşa edilen Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Erol, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve Türkiye'nin en büyük eğitim kampüslerinden biri olduğu belirtilen okulun, modern altyapısı ve uygulamalı eğitim modeliyle Elazığ'ın eğitim vizyonuna önemli katkı sunduğunu söyledi.

Okulun sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda geleceğin mühendislerini, teknisyenlerini ve üretim gücünü yetiştiren bir eğitim üssü niteliği taşıdığını kaydeden Erol, modern atölyeleri, teknolojik altyapısı ve eğitim anlayışıyla Elazığ'ın eğitim vizyonuna önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Öğretmenlerle eğitim üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını ve öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten Erol, öğrencilerin mesleklerine yönelik ilgisinin ve kararlılığının yapılan yatırımın önemini ortaya koyduğunu söyledi.