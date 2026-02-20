CHP'li Gürsel Erol, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Gürsel Erol, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti

20.02.2026 17:30  Güncelleme: 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2020 Elazığ depreminden sonra inşa edilen Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, okulun modern altyapısı ve eğitim modeli hakkında bilgi aldı. Eğitim kurumunun Elazığ'ın eğitim vizyonuna katkı sağladığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 24 Ocak 2020 Elazığ depreminin ardından inşa edilen Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Erol, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve Türkiye'nin en büyük eğitim kampüslerinden biri olduğu belirtilen okulun, modern altyapısı ve uygulamalı eğitim modeliyle Elazığ'ın eğitim vizyonuna önemli katkı sunduğunu söyledi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen depremlerin ardından inşa edilen Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Erol, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Elazığ'a kazandırılan okulun donanımı, fiziki kapasitesi ve uygulamalı eğitim modeliyle ülke genelinde örnek gösterilen bir eğitim kurumu olduğunu belirtti.

Okulun sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda geleceğin mühendislerini, teknisyenlerini ve üretim gücünü yetiştiren bir eğitim üssü niteliği taşıdığını kaydeden Erol, modern atölyeleri, teknolojik altyapısı ve eğitim anlayışıyla Elazığ'ın eğitim vizyonuna önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Öğretmenlerle eğitim üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını ve öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten Erol, öğrencilerin mesleklerine yönelik ilgisinin ve kararlılığının yapılan yatırımın önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

Anadolu Lisesi, Milletvekili, Gürsel Erol, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Gürsel Erol, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu ''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
5 ilin valisi değişti İşte atanan yeni isimler 5 ilin valisi değişti! İşte atanan yeni isimler
İçişleri Bakanlığı’nda büyük değişim Bir tek o görevinde kaldı İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı
Dikkat çeken iddia Eski bakan Yerlikaya’nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı Dikkat çeken iddia! Eski bakan Yerlikaya'nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar

21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 22:16:53. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Gürsel Erol, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.