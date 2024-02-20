CHP Milletvekili: Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren Projesi belirtilen tarihte bitirilemedi

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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin belirtilen tarihte bitirilemediğini ifade etti.

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da temeli atılan projenin taahhüt edilen 2023 yılında bitirilemediğini belirtti.

Projenin tamamlanma tarihinin 2028 olarak güncellendiğini ifade eden Yazgan, "Her gelen bakan, projeyle ilgili farklı bir tarih taahhüdünde bulunuyor. Ne tesadüftür ki bu tarihlerin olduğu yıllar, aynı zamanda genel seçimlerin olduğu yıllar. Yani iktidar, halkın vergileriyle yapılan yatırımlar için hayal satıyor. Bununla da yetinmiyor, bunu seçim yatırımına dönüştürüyor. Halkımız, hızlı trene kavuşmak için iktidarın seçim vaadinde bulunmasına muhtaç bırakılmak isteniyor." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerini sürdürüyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, saha çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, Edirne Hataylılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ve Yediyolağzı esnafını ziyaret etti, ardından Medrese Alibey Mahallesi'nde Zeynep ve Gökhan Bulut çiftinin evine konuk oldu.

İba'ya AK Parti İstanbul Milletvekili, Genel Merkez Edirne Koordinatörü Seda Gören Bölük de eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, istek ve sıkıntılarını, samimiyetle dile getiren tüm Edirnelilere teşekkür ettiğini belirtti.

Herkesin arzu etiği Edirne'ye birlikte ulaşacaklarını dile getiren İba, "Hemşerilerimizle güzel bir gün geçirdik. Sohbetleri, önerileri ve Edirne'mize hizmet için çıktığımız bu yolda yürekten destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bu şehri birlik beraberlik içinde güzelleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Edirne'nin tüm seçim bölgelerinde kendi adayları ile seçime gireceklerini bildirdi.

Tekin yaptığı yazılı açıklamada, milli görüş belediyeciliğini Edirnelilerle buluşturmak istediklerini belirtti.

Vatandaşın ayağına giderek milli görüş belediyeciliğini anlatacaklarını dile getiren Tekin, "Allah'ın izniyle inşallah zafere ulaşacağız. Belediyelerde yeniden milli görüş bayrağını dikerek, ahlaklı, maneviyatlı ve liyakatli belediyeciliği yeniden hayata geçireceğiz. Saadet Partisi tek kurtuluş reçetesidir. Milletimiz, tek kurtuluş kapısı olan yuvasına yani Saadet'e dönecektir." ifadelerini kullandı.