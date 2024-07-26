CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı'na Covid-19 istatistiklerini sordu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı'na Covid-19 istatistiklerini sordu

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na 2023 yılı ile bu yılın ilk altı ayında tanı konulan Covid-19 olgu sayısı, ölüm sayısı ve bunların illere göre dağılımını sordu. Pala, ayrıca atık su analizlerine göre SARS-CoV-2 aktivitesinde artış olup olmadığını ve Bakanlığın Covid-19 enfeksiyonunun yayılımını önlemek için bir eylem planının olup olmadığını da sordu.

26.07.2024 11:34
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na 2023 yılı ile bu yılın ilk altı ayında tanı konulan Covid-19 olgu sayısı, ölüm sayısı ve bunların illere göre dağılımını sordu.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Covid-19 vakalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün son yayınladığı, 27 Mayıs-23 Haziran 2024 arasındaki dört haftalık raporlama dönemini içeren raporunda, SARS-CoV-2 PCR test pozitifliği oranının yükseldiğini ve en yüksek SARS-CoV-2 aktivitesinin Avrupa Bölgesi'nde gözlendiğini belirten Pala; Sağlık Bakanlığı'nın uzun zamandır tanı konulan Covid-19 olgu ve ölüm sayılarını yayınlamadığını vurguladı.

Önergesinde, ABD Başkanı Başkan Joe Biden'in geçtiğimiz günlerde Covid-19'a yakalandığını da hatırlatan Pala, atık sudaki Covid-19 düzeylerine göre Covid-19 enfeksiyonunun "yüksek" kategorisine ulaşmış durumda olduğunu da belirtti.

Pala, Bakan Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı Memişoğlu'na şu soruları yöneltti: "Atık su analizlerine göre SARS-CoV-2 aktivitesinde artış söz konusu mudur?

Artış varsa, aktivitenin arttığı iller hangileridir?

2023 yılı ve 2024 yılı ilk altı ayında tanı konulan Covid-19 olgu sayısı ve illere göre dağılımı nedir?

2023 yılı ve 2024 yılı ilk altı ayında tanı konulan Covid-19 ölüm sayısı ve illere göre dağılımı nedir?

Bakanlığınızın Covid-19 enfeksiyonunun yayılımın önlenmesi için herhangi bir eylem planı var mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı'na Covid-19 istatistiklerini sordu - Son Dakika

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