CHP Milletvekili Konya'da Vatandaşla Buluştu

17.05.2026 11:23
CHP'li Aşkın Genç, Konya'da vatandaşların yüksek su faturaları ve yaşam maliyetleri sorunlarını dinledi.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, partisinin saha çalışmaları kapsamında bulunduğu Konya'da vatandaşlarla bir araya geldi. Genç'e dert yanan bir vatandaş, "Bu halk perişan, hizmet yok. Kendi kuyumuzun suyu bize satılıyor" dedi.

CHP'nin 4 Mayıs'ta başlattığı saha programları kapsamında Konya'da vatandaşlarla bir araya gelen CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yurttaşların sorunlarını dinledi.

Mahalle ve esnaf ziyaretlerinde vatandaşlar, artan yaşam maliyetleri, yüksek su faturaları, vergi yükü ve trafik cezalarına ilişkin yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Ziyaret sırasında konuşan bir vatandaş, içme suyunu bidonlarla taşımak zorunda kaldıklarını belirterek yüksek su faturalarına tepki gösterdi. Vatandaş, yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı:

"Benim ineğim yok. 2-3 tane koyun, 1-2 tane dana… 7-8 bin lira su faturası geliyor. Biz asgari ücretle çalışan adamız. 7 bin lira su faturası ödediğimizde ev mi geçindireceğiz, çoluk çocuğa mı bakacağız? Bu halk perişan, hizmet yok. Kendi kuyumuzun suyu bize satılıyor."

Gün sonunda elde ettiği kazancın büyük bölümünün giderlere gittiğini ifade eden taksici ise "600 lira para kazandım ben vekilim. 3 bin lira muhasebe… Deftere tabii ettiler bizi. Gelir vergisi, stopaj, kira, vergi… Bir de 'kayıt cihazı getireceğiz' diyorlar. Bu nedir vekilim? Adalet değildir bu. Hani adalet kalkınma partisiydi ya bunlar, hani? Bir işe çıkıyorum fiş yazıyorum, bir de onun KDV'sini ödüyorum… Benim aldığım 200 lira indi-bindi parasının yüzde 60'ı gidiyor. Ben evime 110 lira mı götüreceğim? 80 liraya mazot alıyorum, 30 bin liraya sigorta yaptırıyorum. Trafik cezam, riskim… Kelle koltuk çalışıyorum, o tamamen ayrı. Onu kimse sorgulamıyor. Bir ışıkta geç 2 bin lira, beş dakika dur 2 bin lira. Hemen ceza yazıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

