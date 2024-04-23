CHP Milletvekili Nalbantoğlu: İş bilmezlik mali müşavirlere yansıyor - Son Dakika
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CHP Milletvekili Nalbantoğlu: İş bilmezlik mali müşavirlere yansıyor

CHP Milletvekili Nalbantoğlu: İş bilmezlik mali müşavirlere yansıyor

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, AKP iktidarının politikaları ve uygulamaları nedeniyle mali müşavirlerin mesleklerini yerine getirmekte zorluklarla mücadele ettiklerini belirterek hükümete eleştirilerde bulundu. Nalbantoğlu, enflasyon düzeltmesi adı altında yapılan uygulamanın işletmelere ek bir vergi yükü getirirken, mali müşavirlerin kabusu haline geldiğini ifade etti. Ayrıca, dijital vergi, SGK ve e-devlet sistemlerinin düzgün çalışmadığını ve mali müşavirlerin bu nedenle zor durumda kaldığını belirtti.

23.04.2024 15:16
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(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, "Ekonomi yönetimindeki iş bilmezlerin yarattığı enflasyonun muhasebesini yapmak mali müşavirlerin işi. İktidardakilerin iş bilmezliği neden mali müşavirlere iş yükü ve angarya olarak yansıyor? Enflasyon düzeltmesi adını verdiğiniz uygulama, borçlanarak varlığını sürdürmeye çalışan işletmelere bir vergi yükü daha getirirken, işinin hakkını vermeye çalışan mali müşavirlerin kabusu haline geldi" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerin, AKP iktidarının politikaları ve uygulamaları nedeniyle mesleklerini yerine getirmekte zorluklarla mücadele ettiklerini belirterek hükümete seslendi. "Mali müşavirleri canından bezdirdiniz" diyen Nalbantoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunlara değindi:

"Plansız, programsız enini sonunu düşünmeden, uygulayamaya koyduğunuz vergi, beyanname ve bildirimler mali müşavirleri gerçekten yordu. Herkes bayram yaptı, mali müşavirler ise bayramda, yıllar öncesinin sabit kıymetlerinin peşine düştü. Bayram herkese varken, mali müşavire yok. Niçin bu duruma düşüldü? Yanıt belli. Çünkü ekonomi yönetimindeki iş bilmezlerin yarattığı enflasyonun muhasebesini yapmak mali müşavirlerin işi. İktidardakilerin iş bilmezliği neden mali müşavirlere iş yükü ve angarya olarak yansıyor? Enflasyon düzeltmesi adını verdiğiniz uygulama, borçlanarak varlığını sürdürmeye çalışan işletmelere bir vergi yükü daha getirirken, işinin hakkını vermeye çalışan mali müşavirlerin kabusu haline geldi.

"3'ER AYLIK DÖNEMLERDE ENFLASYON HESAPLAYIP, BUNUN BİLANÇOSUNU, BEYANNAMESİNİ DÜZENLETMEK HANGİ KAFANIN ÜRÜNÜ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Dijital vergi, SGK, e- devlet dediniz. Güya işler kolaylaşacaktı. Mali müşavirlerimiz de bunlara güvenip, işlerini toparlayıp ailesiyle birlikte olmanın planlarını yaparken, çalışmayan beyanname, bildirim sisteminiz yüzünden ofislerinden çıkamaz oldu. Her an sistem düzelecek diye bilgisayar başında nöbet tutar hale geldi. Düzgün ve düzenli olarak çalışan bir tane sisteminizin olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

"MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSLERİNDE ÇALIŞAN STAJYERLER, BU MESLEĞİ YAPMAK İSTEMİYORLAR"

Bu kadar ayrıntıya boğmanın, bir başka kurumda olan bilginin mali müşavirler tarafından bir başka kuruma beyan ve bildirim olarak verilmesinin mantığını anlamak mümkün değil. İşletmenin bütün bir yıl çalışan sayısı SGK kurumunda, işletmenin tükettiği enerji, su, doğalgaz abonelik bilgisi, ilgili kurumlarda varken, işletmenin cirosu kurum beyannamesinde, KDV beyannamesinde varken bunu bir de yıllık işletme cetveli adı altında istemenin mantığı nedir? Diyelim ki mali müşavirler bunu yaptı, yapılır da ama sizin alt yapınız bunu karşılayacak durumda değil ki beyan süresinin son günlerinde takılmayan, düzgün çalışan bir tane sisteminizi gösterin. Beyanname gönderilmeye çalışılıyor, beyanname sistemi çalışmaz. e. defter beratlarını yapmaya çalışılır, sisteminiz çalışmaz.  O çalışsa mali mührünüz çalışmaz.  Yetmedi, e. defteri gönderebildiniz. Bir de 2. kopyasını vereceksiniz. Hadi buyurun bu sefer de 2. kopyaların sistemi takılır, çalışmaz. Ofislerde stajyer olarak mesleği öğrenmeye çalışanlar, yardımcılar, bütün bunları görüp bu mesleği yapmak istemiyorlar.

"İŞ BİLMİYORSUNUZ, ORGANİZASYON BİLMİYORSUNUZ"

Her kurum Nisan ayında beyan, bildirim bekler, onu da mali müşavirlerden bekler. Her ayın rutin beyannamesi (KDV, Muhtasar, Damga vergisi vs. vs) yanında Kurum beyannamesi Nisan'da da yıllık işletme cetveli Nisan'da, TÜİK istatistik bilgileri Nisan'da… Devlet kurumları için Nisan ayını bu kadar kutsallaştıran ne acaba? Bu Nisan ayının kerameti nedir? Gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Bir ayda bu kadar bilgi belge sağlıklı verilemez, bunu yıla yayalım diye düşünen yok. Yıllık işletme cetveli haziran ayında verilirse, TÜİK bildirimleri Eylül ayında verilirse devletin istatistik sistemi mi çöker? TÜİK kurumuna en doğru bilgiyi ertesi gün verseniz ne olur? Ülkenin yararına kullanması beklenebilir mi? İş bilmiyorsunuz. Organizasyon bilmiyorsunuz. Sonuçlarını hesaplayamıyorsunuz ama istiyorsunuz da istiyorsunuz."

Kaynak: ANKA

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