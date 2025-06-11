CHP Milletvekili Ösen, Ferdi Zeyrek'in Kabrini Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Milletvekili Ösen, Ferdi Zeyrek'in Kabrini Ziyaret Etti

11.06.2025 17:25  Güncelleme: 17:52
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CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kabrini ziyaret ederek duygularını paylaştı. Ösen, Zeyrek'in kısa sürede halkın gönlünde önemli bir yer edindiğini ve cenaze töreninin toplumsal bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

(MANİSA) – CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kabrini ziyaret etti. Zeyrek'in kısa sürede halkın gönlünde yer ettiğini belirten Ösen, "Gerçekten insanlar kalbiyle gelmiş. Herkese örnek olması gereken bir cenaze töreni diye düşünüyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından, CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Zeyrek'in kabrini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Ösen, ziyaretin ardından duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çok üzücü yani. Hem Manisa'nın hem de tüm Ege'nin tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Gerçekten bu kadar hem genç ama bu kadar kısa sürede kendini bu kadar sevdiren, hem icraatlarıyla, hem insanlığıyla bir başkanı bu kadar ani kaybetmek gerçekten çok acı. Bütün şehirde zaten bir yas havası hakim. Şehre girdiğiniz andan buraya gelene kadar hem insanların hem yollarda bu acıyı da hissedebiliyorsunuz. Biz de hissediyoruz. Allah acılı ailesine sabır versin. Manisalıların başı sağ olsun. Gerçekten onlar için de çok büyük bir kayıp. Genç, dinamik, insan sever başkanımızın mekanı cennet olsun.

"Ege'nin çok sevilen başkanlarını böyle aramızdan ayrılıyor olması çok üzücü"

İnsanın arkasında bırakabileceği en güzel şey aslında bir isim. Bir hoş seda dediğimiz şey. Ferdi Başkanımızla bunu çok güzel bir şekilde yapmış. O kadar insanı bu sıcakta yaşlıları, çocukları orada bir araya getiremezsiniz. Gerçekten insanlar kalbiyle gelmiş. Bugün taziyede de onu gördük. Çoluk çocuk insanlar yaşlı, genç demeden gelmiş. Bu aslında herkesin arkasında bırakabileceği en güzel tını bu. Onun için de dediğim gibi insanların kalbine dokunan bir başkanımızdı. Herkese örnek olması gereken bir cenaze töreni diye düşünüyorum. Hatıralar beni Sayın Ahmet Piriştina'nın ölümüne de götürdü. O da aynı böyle bir haziran ayında aynı böyle bir sıcakta aynı bu şekilde çok ani ve genç bir şekilde vefat etmişti. Biz o zaman da ne yazık ki o cenazedeydik. Ege'nin çok kıymetli, çok sevilen başkanlarını böyle aramızdan ayrılıyor olması çok üzücü. Allah sabır versin diyorum kalanlara."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Ösen, Ferdi Zeyrek'in Kabrini Ziyaret Etti - Son Dakika

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