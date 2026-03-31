Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Hasan Öztürk: "Bursa'nın İradesine de Bu Ülkenin Demokrasisine de Sahip Çıkacağız" - Son Dakika
Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Hasan Öztürk: "Bursa'nın İradesine de Bu Ülkenin Demokrasisine de Sahip Çıkacağız"

31.03.2026 09:46  Güncelleme: 10:29
CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşları toplanmaya davet ederek, demokrasinin korunması gerektiğini vurguladı. Öztürk, gözaltındaki belediye başkanlarını hatırlatarak, 'Bu karanlık düzen kurulurken susanlardan olmayacağız' dedi.

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, vatandaşları Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde toplanmaya davet ederek, "Bursa'nın iradesine de bu ülkenin demokrasisine de biz sahip çıkacağız. Bu karanlık düzen kurulurken susanlardan olmayacağız" dedi.

Hasan Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara yolundan Bursa'ya geri dönüyorum, tüm Bursalıları Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası önüne iradelerine sahip çıkmaya davet ediyorum! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey gözaltında, daha dün bir başka belediye başkanımız, ondan önce bir diğeri, kim bilir yarın hangi başkanımız olacak! Bursa'nın iradesine de, bu ülkenin demokrasisine de biz sahip çıkacağız. Bu karanlık düzen kurulurken susanlardan olmayacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Bozbey, Yerel Haberler, Milletvekili, Hasan Öztürk, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Hasan Öztürk: 'Bursa'nın İradesine de Bu Ülkenin Demokrasisine de Sahip Çıkacağız' - Son Dakika

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Sevgilisinin öldürdüğü Aleyna’nın annesi kahreden gerçeği açıkladı Sevgilisinin öldürdüğü Aleyna'nın annesi kahreden gerçeği açıkladı
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu’da 7,3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İmamoğlu’nun yargılandığı davada ara karar Savunması için de yeni soruşturma açıldı İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar! Savunması için de yeni soruşturma açıldı

Leroy Sane’ye hazırlık maçında büyük şok Cevabı çok fena verdi
Leroy Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu! Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
Görüntüye tepki yağıyor A Milli Takım’ın oteline böyle saldırdılar
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
CHP’li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
SON DAKİKA: Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Hasan Öztürk: "Bursa'nın İradesine de Bu Ülkenin Demokrasisine de Sahip Çıkacağız" - Son Dakika
Advertisement
