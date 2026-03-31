Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Hasan Öztürk: "Bursa'nın İradesine de Bu Ülkenin Demokrasisine de Sahip Çıkacağız"

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, vatandaşları Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde toplanmaya davet ederek, "Bursa'nın iradesine de bu ülkenin demokrasisine de biz sahip çıkacağız. Bu karanlık düzen kurulurken susanlardan olmayacağız" dedi.

Hasan Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara yolundan Bursa'ya geri dönüyorum, tüm Bursalıları Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası önüne iradelerine sahip çıkmaya davet ediyorum! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey gözaltında, daha dün bir başka belediye başkanımız, ondan önce bir diğeri, kim bilir yarın hangi başkanımız olacak! Bursa'nın iradesine de, bu ülkenin demokrasisine de biz sahip çıkacağız. Bu karanlık düzen kurulurken susanlardan olmayacağız" ifadesini kullandı.