CHP'den Sağlık Çalışanları için Yemek Sorunlarına Dikkat - Son Dakika
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CHP'den Sağlık Çalışanları için Yemek Sorunlarına Dikkat

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık çalışanlarının hastanelerde verilen yemeklerle ilgili yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı. Pala, sağlık çalışanlarının sağlıklı beslenme koşullarının sağlanması ve hastanelerde sunulan yemek hizmetinin kalitesinin artırılması için önlemler alınması gerektiğini belirtti.

10.09.2024 11:19
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık çalışanlarının hastanelerde verilen yemeklerle ilgili yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı. Pala, "Sağlık çalışanlarının sağlıklı beslenme koşullarının sağlanması ve hastanelerde sunulan yemek hizmetinin kalitesinin artırılması için ivedi olarak önlemler alınması gerekiyor" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık çalışanlarına hastanelerde verilen yemekler ile ilgili yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı. Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Pala, önergesinde, sağlık çalışanlarının gıda güvenliği ile ilgili sorun olmayacak şekilde beslenmesi gerektiğini kaydetti. Hastane yemekleri ile ilgili olarak yapılan şikayetler olduğunu belirten Pala, "Sağlık çalışanlarının beslenme koşulları iyileştirilmeli" dedi.

Pala, şunları kaydetti:

"Ülkemizin farklı kentlerinde ve farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları tarafından; yataklı tedavi kurumlarında yemeklerin porsiyonlarının küçük olduğu, besin değerlerinin düşük olduğu, çeşitliliğinin sınırlı olduğu ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu yönünde şikayetler geliyor. Bu şikayetler arasında ayrıca; bazı hastanelerde yemeklerden paslı cisimler, sinek, böcek gibi eklembacaklılar ve cam parçaları gibi yabancı maddelerin çıktığı ve uygun olmayan koruma ve pişirme süreçleri nedeniyle gıda zehirlenmeleri yaşandığına ilişkin olgular da var. Sağlık kuruluşlarında yetersiz ve gıda güvenliğini tehdit eden yemek hizmeti sunulması, bir yandan sağlık çalışanlarının mevzuatla tanınmış haklarını ihlal ederken, diğer yandan da sağlık çalışanlarının çalışma saatleri içerisinde fiziksel güçlerini zayıflatarak ve konsantrasyonlarını azaltarak çalışma süreçlerini olumsuz etkiliyor. Bu durum ayrıca sağlık çalışanları arasında diyabet, kalp hastalıkları gibi kronik hastalık riskini artırabilir ve hasta güvenliği açısından da risk oluşturabilir. Sağlık çalışanlarının sağlıklı beslenme koşullarının sağlanması ve hastanelerde sunulan yemek hizmetinin kalitesinin artırılması için ivedi olarak önlemler alınması gerekiyor."

"Yemek hizmetleri düzenli olarak denetleniyor mu"

Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun cevaplaması istemiyle sunduğu soru önergesinde, sağlık kuruluşlarındaki yemek hizmetine ilişkin yapılan şikayetlerin sayısı ve bu şikayetlerin içeriği hakkında ayrıntılı bilgi başta olmak üzere sağlık kuruluşlarında bildirilen gıda zehirlenmelerinin sayısını, sağlık kuruluşlarında yemek hizmetinin kalitesini denetlemek amacıyla düzenli olarak denetim yapılıp yapılmadığını, yapılıyorsa denetimlerin sonuçlarını ve sağlık çalışanlarının sağlıklı beslenme haklarını güvence altına almak amacıyla Bakanlığın bir eylem planı olup olmadığını sordu.

Kaynak: ANKA

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