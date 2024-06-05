CHP Milletvekili Şevkin, Uçak Bileti Fiyatlarındaki Artışa Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Şevkin, Uçak Bileti Fiyatlarındaki Artışa Tepki Gösterdi

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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, bayram öncesi uçak bileti fiyatlarındaki artışı eleştirerek, Ulaştırma Bakanı'nı göreve davet etti. Şevkin, ya uçak sayısını artırın ya da bu bilet fiyatlarına müdahale edin dedi. Şevkin, fahiş fiyatlarla mücadele edeceklerini söyleyen iktidarın kendi eliyle fahiş fiyat uyguladığını ifade etti.

05.06.2024 11:59
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(ANKARA) -CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, bayram öncesi uçak bileti fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi. Şevkin, "Ulaştırma Bakanı'nı göreve davet ediyorum. ya uçak sayısını artırın ya da bu bilet fiyatlarına müdahale edin" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada uçak bileti fiyatlarındaki artışı gündeme getirdi. Fiyatların çok fazla arttığını, İstanbul-Adana bilet fiyatının 7 bin TL'ye çıktığına dikkat çeken Şevkin, fahiş fiyatlarla mücadele edeceklerini söyleyen iktidarın kendi eliyle fahiş fiyat uyguladığını ifade etti. Şevkin, şunları söyledi:

"Gerçekçi olmayan rakamlar vatandaşın maaşlarıyla beraber alım gücünü düşürdükçe düşürüyor. İktidar fahiş fiyatı sözüm ona önlemeye dönük 7500 sayılı kanunu geçen hafta çıkarırken diğer taraftan kendi eliyle fahiş uygulamasını hayata geçirmekten geri durmuyor. Türk Hava Yolları bilet fiyatları bayram öncesi uçtukça uçtu. Ulaştırma Bakanı'nı göreve davet ediyorum; ya uçak sayısını artırın ya da bu bilet fiyatlarına müdahale edin. Çocuklar evlerine ulaşamıyor, emekliler, bayram tatiline gidemiyor. Maalesef insanlar uçağa binemediği gibi suyu bile çok gördünüz, fahiş fiyattan satıyorsunuz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Şevkin, Uçak Bileti Fiyatlarındaki Artışa Tepki Gösterdi - Son Dakika

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