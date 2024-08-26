CHP Milletvekili Seyit Torun, fındık üreticilerinin sorunlarını dile getirdi

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(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık üreticilerinin sorunlarını dinledi. Torun, kokarca böceğinin iki yıldır fındığa zarar verdiğini, kalitenin ve üretimin düştüğünü belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın etkin bir mücadele yürütmediğini söyledi.

Seyit Torun, Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık üreticileriyle bir araya geldi. Torun, Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılan uyarılara rağmen kokarca böceğiyle etkin bir mücadele yürütülmediğini ve fındıkların çürük çıktığını belirtti. Seyit Torun, "11 yıldır alan bazlı desteklerde artış yapılmıyor. Zararlı istilasından ve doğal afetler sebebiyle her yıl daha da zorlanan üretici kaderine terk ediliyor" dedi.

CHP Milletvekili Torun, kokarca istilasına maruz kalan fındığın 50-60 lira bandında satıldığını, taban fiyatla arada kalan farkın üreticiye ödenmesi gerektiğini söyledi. Torun kokarca böceğiyle üreticinin tek başına mücadele edemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Stratejik bir üründen bahsediyoruz, yıllık getirisi 2 - 2 buçuk milyar dolar ancak iktidar küresel fındık kartelleri ne isterse onu yapıyor. Alınteri döken fındık üreticileri artık ciddi manada üretimden çekilmeyi düşünüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi çürük fındıktan ortaya çıkan zararları üreticiye tazmin etsin. Fındığa sahip çıkmayarak, üreticiyi yalnız bırakarak, yoksulluğa mahkum ederek fındık üreticisini göç ettirmeye mi çalışıyorsunuz?"