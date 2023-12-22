CHP Milletvekili Süreyya Öneş Derici\'den güvenlik kurumlarına paralel yapılanmalara tepki

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, TBMM Genel Kurulu'nda; "Bugün bu ülkede sizin çizdiğiniz mutluluk tablosunun aksine derin bir yoksulluk sorunu, iç ve dış güvenlik sorunları, hukuksuzluk ve antidemokratik uygulamalar bulunmaktadır. Sizi her fırsatta gerçeklerle yüzleştireceğiz, yüzleştireceğiz ve denetleyeceğiz ki bu ülkenin güvenlik kurumlarına paralel yapılanmalar bir daha girmesin, bu kurumlar suç örgütlerinin malzemesi olmasın. Ne yaptığınızın farkında olduğumuzu ve buna izin vermeyeceğimizi bilin" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde konuşan CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öner Derici, şunları kaydetti:

"ANTİDEMOKRATİK VE OTORİTER UYGULAMALARLA YÖNETİLEN ÜLKEMİZDE BUGÜN KURUMLARDA GÖZLEMLEDİĞİMİZ TARİKAT VE CEMAAT KADROLAŞMASINDAN MUAF OLMADIĞI AŞİKARDIR"

"Otoriter rejimler, iktidarlarının devamlılığı için güvenlik kurumlarını kendi istedikleri biçimde dönüştürmeye ihtiyaç duyarlar. Bu husus olmazsa olmazlarıdır. Güvenlik kurumları ve bu kurumlardan en çok da istihbarat teşkilatları eleştirilemez ve denetlenemez algısı yaratılır, her şeyin yolunda olduğu imajı çizilir. İktidar önce demokratik değerlere bağlı güvenlik kurumlarını itibarsızlaştırır, sonra kendi amacına hizmet edecek şekilde dönüştürür. Yaşadığı güç zehirlenmesi sonucunda güvenlik kurumlarının kendisinin bir uzantısı olduğunu zanneder; iktidarını koruyabilmek için sindirme, kutuplaştırma gibi yöntemlerle korku iklimi oluşturur. Nihai amaç halkta iktidardan yana bir refleks yaratmaktır.

Dünyada bir de demokrasiden ve hukuktan yana yönetimler vardır. Bu yönetimler gerçek gücün ideolojik kadrolaşmadan değil, liyakatten geçtiğini bilir. Kurumlarının yapısını bilime, demokrasiye, liyakate uygun olarak tasarlar; bu kurumlar şeffaf ve denetlenebilirdir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında her gün biraz daha antidemokratik ve otoriter uygulamalarla yönetilen ülkemizde bugün kurumlarda gözlemlediğimiz tarikat ve cemaat kadrolaşmasından, liyakate dayanmayan yönetimden güvenlik kurumlarının muaf olmadığı aşikardır. Nitekim bu kadrolaşmaların, bu sürekli yanılan ve aldatılan iktidarın milletimize nelere mal olduğunu yakın tarihimizden, 15 Temmuzdan biliyoruz.

"GÜVENLİK PERSONELİNİN MADDİ VE MANEVİ HUZURU DAHA VERİMLİ ÇALIŞABİLMELERİ İÇİN ZARURİDİR"

İktidarın yönetemediği kurumların bütçelerine elbette onay vermeyeceğiz. Devletçi geçinen iktidar vekillerine sesleniyorum: Asker, polis, jandarma ve diğer memurlara yapılmasını teklif ettiğim kira yardımı kanun teklifi yakında Meclise geldiğinde 'evet' oylarınızla teklifi geçirmenizi bekliyorum. Zira tayin, terfi, özlük, emeklilik hakları ve her konuda sıkıntı içinde olan güvenlik güçlerimiz bir nebze rahat etmeyi çoktan hak ediyor. İleriki süreçte bu kapsamlarda vereceğim kanun tekliflerine de aynı şekilde 'evet' oyu bekliyorum çünkü güvenlik personelinin maddi ve manevi huzuru daha verimli çalışabilmeleri için zaruridir.

CHP olarak 'devlet' ve 'iktidar' ayrımını biliriz; ordu, emniyet, jandarma ve istihbaratın devletin ve milletin bekası için hayati olduğunu biliriz; iktidarı ve yöntemlerini eleştirirken kurumlarımızı korumaya özen gösteririz. Elbette güvenlik kurumlarımızı güçsüzleştirecek, iktidarın ideolojik menfaatlerine uygun olarak dönüştürülmesine neden olacak her türlü müdahalenin karşısında duracağız, şeffaflığı ve denetlenmesini savunacağız.

"NE YAPTIĞINIZIN FARKINDA OLDUĞUMUZU VE BUNA İZİN VERMEYECEĞİMİZİ BİLİN"

Belli ki yaşadığınız güç zehirlenmesiyle sanal bir gerçekliğe inanıyorsunuz. Bugün bu ülkede sizin çizdiğiniz mutluluk tablosunun aksine derin bir yoksulluk sorunu, iç ve dış güvenlik sorunları, hukuksuzluk ve antidemokratik uygulamalar bulunmaktadır. Sizi her fırsatta gerçeklerle yüzleştireceğiz, yüzleştireceğiz ve denetleyeceğiz ki bu ülkenin güvenlik kurumlarına paralel yapılanmalar bir daha girmesin, bu kurumlar suç örgütlerinin malzemesi olmasın. Ne yaptığınızın farkında olduğumuzu ve buna izin vermeyeceğimizi bilin."