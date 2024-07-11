CHP Milletvekili Tahsin Becan, 9. Yargı Paketi'ni Eleştirdi

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(ANKARA) - CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, 9. Yargı Paketi'ni eleştirerek, teklifle Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararlarının gerekçelerinin dahi karşılanmadığını söyledi. Becan, "İktidar, ne yargının sorunlarına derman oldu ne de adil yargılama hakkının gerekliliklerini sağladı" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan AK Parti'nin TMMM'ye sunduğu ve kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifini eleştirdi. Becan, önceki yargı paketlerinde olduğu gibi, bu yargı paketinin de yargı ve hukuk alanında niteliksel bir dönüşümü sağlamadığı gibi yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümünün sonlandırılmadığını ve yargı bağımsızlığını sağlayacak adımların atılmadığını ifade etti. Becan "Yargı sorununu ele alırken öncelikle yapısal sorunlar halledilmezse, reform algılarıyla günü kurtaran, sınırlı değişikliklerin sistemin çürümesine engel olamaz" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti iktidarının daha önce de yargı reformu adı altında düzenlemeler yaptığını da hatırlatan Becan, "22 yıllık bir iktidar, bugüne kadar çıkardığı yargı paketleriyle, 27. ve 28. yasama dönemlerinde 349 maddeyi yürürlüğe koyduğu gibi Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'yla toplam 18 amaç, 113 hedef, 649 faaliyet açıklamalarına rağmen ne yargının sorunlarına derman olundu ne de özellikle adil yargılanma hakkının asgari gereklerini sağlayacak değişiklikler yapabildi" diye konuştu.

Becan, teklifte yer alan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 5 yıl süreyle şirketlere kayyum olarak atanmasına ilişkin kapsamda yapılan değişikliği de eleştirdi. Becan, TMSF'yi şirketlere gösterdikleri bir sopa gibi kullanarak el konulan şirketler üzerinde nasıl tasarruf edildiği ve sermayenin paravan şirketler yoluyla eşe dosta nasıl dağıtıldığı bilinmediği için bu şirketlerin büyüklükleri de dikkate alındığında bir sermaye transferi merkezi olarak kurgulandığını söyledi.