CHP Milletvekili Tanal: İktidar Anayasa Dışında Hareket Ediyor

(İSTANBUL) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Şu an sanki Büyükşehir Belediyesi bu devletin bir kurumu değilmiş, bir terör örgütüymüş gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Bu algılar hukuki değil. Bu algılar siyasi. Ergenekon ve Balyoz döneminde ne diyorlardı? 'Mantar gibi orada silah çıktı, burada silah çıktı.' Şimdi ne diyorlar? Yok Ekrem Bey'in telefonu bulundu, şu oldu, bu oldu. Dikkat edilirse bu operasyonların hepsi Ergenekon, Balyoz dönemindeki uygulanan operasyonların tıpatıp aynısıdır." dedi.

CHP, Pendik'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor. Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan Mahmut Tanal, şunları söyledi:

"Artık her alan coşkulu. Bu coşku şunu istiyor: vatandaş erken seçim istiyor. Çünkü mevcut olan iktidara bu vatandaş vekaleti verirken Anayasa'nın hükümleri içerisinde kalmak şartıyla yönetimi istedi. Artık mevcut olan iktidar Anayasa'nın dışına çıktığı için vatandaş bu toplulukları alanlara doldurmakla verdiği vekaletnameyi geri çekmiş durumda. Bunun adı biz teknik hukukta azilname deriz. Yani bu kalabalıkları sürekli hıncahınç dolu olması iktidarın hazır ettiği anlamına gelir ve Ekrem Bey eğer ülkede bu Anayasa'nın kırıntısı uygulanmış olsaydı bugün tutuklanmamış olacaktı. Keyfi ve siyasi yargılamalar yapılıyor. Mevcut olan bu soruşturmaların hiçbirisi hukuki değil. Tamamen intikam almaya yönelik ve siyasi amaçlarla soruşturmalar yürütülüyor ve bir an önce ülke hukuka dönmesini bekliyor. Yani şu anda hukuk dışına çıkmış, freni patlamış bir kamyon gibi iktidarda bir güç zehirlemesi var. Vatandaş da bunun farkında olduğu için sürekli alanlar hınca anca dolu.

Bunların ne dalgası biter bunların ne operasyonu biter. Birincisine operasyon dediler. İkincisine operasyon dediler. Üçüncüsüne dalga dediler. Bir devlette kurumlar arasında operasyon olur mu? Yani geçmişte 1994 yıllarında Tayyip Bey hakkında davalar açıldığı zaman o dönem Tayyip Bey hiç gözaltına alınmadı. Personeli gözaltına alınmadı. Soruşturmalar yapıldı. Davalar ona göre devam etti. Yani onun için şu an sanki Büyükşehir Belediyesi bu devletin bir kurumu değilmiş, bir terör örgütüymüş gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Bu algılar hukuki değil. Bu algılar siyasi. Ergenekon ve Balyoz döneminde ne diyorlardı? 'Mantar gibi orada silah çıktı, burada silah çıktı.' Şimdi ne diyorlar? Yok Ekrem Bey'in telefonu bulundu, şu oldu, bu oldu. Dikkat edilirse bu operasyonların hepsi Ergenekon, Balyoz dönemindeki uygulanan operasyonların tıpatıp aynısıdır."