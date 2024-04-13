CHP Milletvekili: Tarım sektörünün bankalara olan kredi borcu yüzde 75 arttı - Son Dakika
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CHP Milletvekili: Tarım sektörünün bankalara olan kredi borcu yüzde 75 arttı

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün bankalara olan kredi borcunun bir yılda yüzde 75 arttığını ve çiftçilerin borçlanarak üretim yapmaya çalıştığını belirtti. Gürer ayrıca tarımsal desteklemelerin yetersiz olduğunu ve çiftçilere verilen mazot desteğinin 3 katı vergi olarak geri alındığını ifade etti.

13.04.2024 09:38  Güncelleme: 09:40
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün bankalara olan kredi borcunun bir yılda yüzde 75 arttığını ve çiftçilerin borçlanarak üretim yapmaya çalıştığını belirterek "2023 yılının şubat ayında tarım sektörünün bankalara olan borcu 363 milyar 395 milyon TL iken, 2024 yılının aynı ayında bu rakam yüzde 75 artarak 637 milyar 438 milyon TL'ye yükseldi. Tarım sektörünün takipteki kredi tutarı ise 2 milyar 262 milyon TL olarak gerçekleşti" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün bankalara olan kredi borçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Gürer, kredi borçlarının bir yılda yüzde 75 arttığını ve çiftçilerin borçlanarak üretim yapmaya çalıştığını vurguladı. Gürer ayrıca tarımsal desteklemelerin yetersiz olduğunu, yaptığı mazot hesabıyla ortaya koydu. Gürer, "2023 yılının şubat ayında tarım sektörünün bankalara olan borcu 363 milyar 395 milyon TL iken, 2024 yılının aynı ayında bu rakam yüzde 75 artarak 637 milyar 438 milyon TL'ye yükseldi. Tarım sektörünün takipteki kredi tutarı ise 2 milyar 262 milyon TL olarak gerçekleşti" şeklinde konuştu.

"YÜKSEK FAİZ ORANINA RAĞMEN BORÇLANMA DEVAM EDİYOR"

Belirlenen faiz politikaları sonucu çiftçilerin kullandığı kredi faizlerinde de ciddi artış yaşandığını belirten Gürer, "Çiftçiler üretimin içinde kalabilmek için çözüm yolları arıyor. Bu sebeple de bankaların artan faiz oranlarına rağmen yüksek faizle kredi kullanmak zorunda kalıyorlar. Yüksek faiz oranları, artan girdi maliyetleri ile üretim sürecine borçlanarak başlayan çiftçi üründen beklediği verimi alamaması veya ürünün değer bulmaması sonucunda bir çıkmazın içine giriyor. Bunun sonucunda da üretimden uzaklaşıyor" şeklinde konuştu.

"ÇİFTÇİYE HAKKI OLAN DESTEK VERİLMİYOR"

Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde "Milli gelirin en az yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilir" İfadesinin yer aldığını belirten Gürer, "Çiftçilerimizin bankalara olan borcu 637 milyar TL. Ancak çiftçilerimize kanunda verilmesi belirtilen destek tutarı 2024 yılı için 411 milyar TL, verilen ise 91 milyar TL. Çiftçilerimize ne yazık ki kanunda belirtilen destek tutarları verilmiyor. AKP iktidarında bu kanunda belirtilen tutarlar hiçbir zaman verilmedi" dedi.

"ÇİFTÇİYE VERİLEN MAZOT DESTEĞİNİN 3 KATI VERGİ OLARAK GERİ ALINIYOR"

Gürer, AKP iktidarının çiftçilere destek politikalarını mazot desteği üzerinden verdiği somut bir örnekle eleştirdi. Gürer, "2024 yılında çiftçilerimize verilecek mazot desteği tutarı 16.1 milyar TL olacağı belirtildi. Tarımda kullanılan yıllık ortalama mazot miktarı 3 milyar litredir. Yani tarımda bir yılda kullanılan mazotun güncel fiyatlar (43 TL) üzerinden tutar olarak karşılığı 129 milyar TL'dir. Bu tutarın 26.5 milyar TL'si ÖTV, 17.1 milyar TL'si KDV olmak üzere toplam ödenen vergi tutarı 43.6 milyar TL'yi bulmaktadır. Çiftçilerin aldığı mazotun vergisi çiftçiye verilen tarımsal destek tutarı toplamının yüzde 47,8'ine denk gelmektedir. Çiftçiye 2024 yılında toplam 91.1 milyar destek verilmesi beklenirken sadece çiftçinin kullandığı mazottan 43.6 milyar vergi alınacak. Ayrıca çiftçiye verilecek mazot desteğinin yaklaşık 3 katı çiftçiden vergi olarak geri alınmış olacak" diye konuştu.

CHP Milletvekili: Tarım sektörünün bankalara olan kredi borcu yüzde 75 arttı
Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Niğde, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili: Tarım sektörünün bankalara olan kredi borcu yüzde 75 arttı - Son Dakika

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