CHP Milletvekili: İthalatın Dağılımı Ekonomi İçin Alarm Veriyor

CHP Bolu Milletvekili, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, dış ticaret açığında iyileşme yaşanan Ocak-Şubat döneminde ithalatın dağılımının ise ekonominin gidişatı açısından alarm verdiğine dikkati çekti. Ateş, "İktidarın uzun zamandır talebi kısmaya çalıştığı ithal malda başta otomotiv olmak üzere artış sürerken üretim azmini gösteren hammadde ithalatı geriledi. Bu tablo, ekonomide beklenen durgunluğun habercisi olabilir. Halihazırda oldukça zayıf seyreden sanayi üretiminde bizi çok daha zor günler bekliyor" dedi.
CHP Bolu Milletvekili, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, Ocak-Şubat dönemindeki ithalatın dağılımı hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Hükümetin ekonomide dengelenme yaşandığı ve bu yılın ilk çeyrek döneminde net ihracatın büyümeyi destekleyeceği yönündeki söylemine işaret eden Ateş, "Dış ticaret açığının daralması elbette sevindirici, ancak ekonomideki bozuk denge içinde tek başına yeterli değil. Nitekim ithalatın kompozisyonu endişe veriyor. Yüksek enflasyon ve faiz ortamında Türkiye, kaynaklarını yatırımdan çok artan kura rağmen tüketime harcamayı sürdürdü, üretimde frene bastı" dedi. Ateş'in açıklaması şöyle:
"DAYANIKLI TÜKETİM MALI İTHALATI YÜZDE 63 ARTTI"
"Tüketim mallarının ithalatı geçen yılın ilk iki ayında 6,3 milyar dolar iken bu yılın aynı döneminde yüzde 20 artarak 7,6 milyar dolara ulaştı. Tüketim malları kapsamında bu dönemde 2,4 milyar doları bulan otomotiv ithalatı öne çıkıyor. Her biri 1,3 milyar dolarlık dayanıklı ve yarı dayanıklı tüketim malları ithalatı yapıldı. Bu dönemde tüketim mallarının genel ithalattan aldığı pay yüzde 9,8'den yüzde 14'e yükseldi. Tüketim malları ithalatı içinde aylık bazda artış, otomotivde yüzde 40 ve dayanıklı tüketim malında yüzde 63'e ulaştı."
SANAYİ İÇİN İŞLEM GÖREN ARA MALI İTHALATI YÜZDE 36 GERİLEDİ
Hammadde/ara malı ithalatında ise düşüşe işaret eden Ateş, "Geçen yılın ilk iki ayında yapılan 50,7 milyar dolarlık hammadde/ara malı ithalatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 32,4 gerileyerek 38,3 milyar dolar oldu. Ara malı ithalatının genel ithalattan aldığı pay, yüzde 79'dan yüzde 71'e geriledi. Ara mallarından sanayi için işlem görmüş hammaddelerin ithalatının, 25,1 milyar dolardan 16,1 milyar dolara yüzde 36 gerilemesi ayrıca kritik. Türkiye'nin imalatta ithal ara malı bağımlılığı malum. Ara malı ithalatındaki gerileme, sanayi üretimi adına sıkıntılı bir tabloya işaret ediyor" dedi.
Ateş, Ocak-Şubat 2024 döneminde sermaye/yatırım malı ithalatının ise 7,2 milyar dolardan yüzde 12,5 artışla 8,1 milyar dolara çıktığını ve söz konusu mal ithalatının genel ithalat içindeki payının yüzde 11,2'den yüzde15'e yükseldiğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili: İthalatın Dağılımı Ekonomi İçin Alarm Veriyor - Son Dakika
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