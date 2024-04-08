CHP Milletvekili Türker Ateş: KDV artışı yerine indirim yapın - Son Dakika
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CHP Milletvekili Türker Ateş: KDV artışı yerine indirim yapın

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in KDV oranlarını artırmak yerine indirim yapması gerektiğini belirtti. Ateş, dolaylı vergi artışlarının bütçe açıklarını daha da büyüttüğünü ifade etti. Ayrıca, Mehmet Şimşek'in tasarruf çağrılarına rağmen bütçe rakamlarının olumsuz olduğunu vurguladı.

08.04.2024 13:33
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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yerel seçim sonrası KDV oranlarını çok sık dillendirmeye başladığını belirterek, "KDV ya da dolaylı vergi artışlarını aklınıza bile getirmeyin. Ne vatandaş ne şirketler dolaylı vergi artışlarını taşıyabilecek durumda değil. Enflasyonla mücadele edecekseniz KDV'de artış değil, indirim yapın" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in KDV oranlarıyla ilgili açıklamalarına dikkat çekerek, KDV oranlarında artış yapılmaması gerektiğini ifade etti. Ateş, yaptığı açıklamada, "Hükümet dolaylı vergileri artırdıkça bütçe açıkları daha da büyüyor. Kamu harcamalarında israf önlenmedikçe, enflasyonla mücadele edilemez" diye konuştu.

Dolaylı vergi artışlarının bütçe açıklarını kapatmak için kullanılmadığını iddia eden Ateş, şunları söyledi:

"2022 yılında devlet, 754 milyar lira KDV, 419 milyar lira ÖTV topladı. Bütçe açığı, 140 milyar lira olarak gerçekleşti. 2023 yılında hem petrol ürünlerindeki fahiş vergi artışları hem de KDV'nin yüzde 10 ve yüzde 20'ye çıkarılmasının da etkisiyle 1 trilyon 453 milyar lira KDV, 928 milyar lira ÖTV toplamışken, bütçe açığı 1 trilyon 386 milyar liraya fırladı. KDV tahsilatı yüzde 92, ÖTV tahsilatı yüzde121 artmışken, bütçe açığı yüzde 890 artmış. Bütçe rakamlarının bize gösterdiği bir şey var. 2023'te toplanan KDV ve ÖTV arttıkça, bütçe açıkları azalmak yerine daha da artıyor. Yüksek tahsilat sorumsuz yöneticilerin ne de olsa kaynak geliyor diye yüksek harcama yapmalarına yol açıyor.

"MEHMET ŞİMŞEK'İN GÜCÜ SADECE VATANDAŞA YETİYOR"

Göreve geldiğinden beri, kamuda tasarruf çağrısı yapan, bu konuda kamu kurumlarına genelge gönderen Mehmet Şimşek'in bu konuda sonuç alamadığı bütçe rakamlarından görülüyor. Sadece ilk iki ayda 175 milyar liradan fazla faize ödeme yapıldı. Bütçe açığı ilk iki ayda 425 milyar lirayı aştı. Dolaylı vergiler nedeniyle vatandaşın kemerinde sıkılacak delik kalmadı. Devletin har vurup harman savurmasına itiraz edemeyen Şimşek'in gücü sadece vatandaşa yetiyor. Yerel seçimde aldıkları sonuçtan da ders çıkarmıyorlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Türker Ateş: KDV artışı yerine indirim yapın - Son Dakika

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