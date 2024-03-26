CHP Milletvekili Türker Ateş: Kredi Kartı Borçları 15 Katına Çıktı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Türker Ateş: Kredi Kartı Borçları 15 Katına Çıktı

CHP Milletvekili Türker Ateş: Kredi Kartı Borçları 15 Katına Çıktı

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 2018 yılından beri bireysel kredilerde ve kredi kartı borçlarında yaşanan astronomik artışlara dikkat çekti. Ateş, kredi kartı borçlarının 15 katına çıktığını ve 2024 yılında 1 trilyon 309 milyar lirayı aştığını belirtti. Ayrıca, diğer kredi borçlarının da patladığını ve vatandaşların maaşlarının faize gittiğini ifade etti.

26.03.2024 14:31  Güncelleme: 14:33
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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 2018 yılından beri hem bireysel kredilerde hem de kredi kartı borçlarında yaşanan astronomik artışlara dikkat çekti. Ateş, "Ekonomi uçacaktı, borçlar uçtu. 2018 yılından beri bireysel kredi kartı borçları 15 katına çıktı. 2024 yılında kredi kartı borçları 1 trilyon 309 milyar lirayı aştı" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, kredi kartı borçlarında yaşanan artışlara dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Borçlanmadaki vahim tablo, iktidarın emeklimizi, asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmedik söylemini çürütüyor. Enflasyon karşısında maaşı pula dönen yurttaş, soluğu bankalarda aldı. Maaşı faize gider oldu. 2018 yılında 87 milyar 538 milyon lira olan toplam kredi borcu son altı yılda yüzde 1396 artarak 15 katına çıktı. Toplam kredi kartı borcu 1 trilyon 309 milyar lirayı aştı.

KONUT HARİÇ DİĞER KREDİ BORÇLARI PATLADI

2018 yılında tüketici kredileri borç toplamı 403 milyar, taşıt kredileri 7 milyar, ihtiyaç kredilerinde 203 milyardı. Bu yılın 11'inci haftasında tüketici kredi borcu 1 trilyon 594 milyarı, taşıt kredi borcu 92 milyarı ve ihtiyaç kredi borcu 1 trilyon 60 milyarı aştı. Sadece konut kredilerindeki artış sınırlı kalarak 1 kat arttı. Konut kredi borcu 192 milyar liradan 441 milyara çıktı. Deprem kuşağındaki ülkemizin kentsel dönüşüme olan ihtiyacı da göz önüne alındığında bu sınırlı artış da sorgulanmalıdır. Son faiz kararı ile bu borçların vatandaşa maliyeti çok daha zarar verici olacak. Pula dönen maaşlar da faize gidecek. Geçim derdi gün geçtikçe daha da artacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Türker Ateş: Kredi Kartı Borçları 15 Katına Çıktı - Son Dakika

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