CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Türkiye\'nin bilimsel ve teknik araştırmaya daha fazla önem vermesi gerektiğini söyledi

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda, "Yaptığınız mangal partileri Türkiye gündemine oturuyor. Yapın, yiyin, helali hoş olsun ama biz istiyoruz ki Türkiye'de herkes bunu yapabilsin. Biz istiyoruz ki bir yandan sizin mangal partileriniz konuşulurken öte yanda çocuklarımızın beslenme çantalarının dolması meselesi konuşulmasın. Eğer biz 157 ülke içinde Sefalet Endeksi'nde 10'uncu olmasaydık, bizden fakir yalnızca 9 ülke olmasaydı, bizden zengin 146 ülke olmasaydı belki bu meseleler hiç gündeme gelmeyecekti. Bunun çözümü, tam da TÜBİTAK'ın isminde geçtiği gibi bilimsel ve teknik araştırmadan geçiyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. TÜBİTAK bütçesi üzerine söz alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, şunları söyledi:

"YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN İHRACATIMIZDAKİ PAYI SADECE YÜZDE 3"

"Bilimsel ve teknik araştırmanın sizin hayatınızda ne kadar az yer kapladığını uygulamalarla görmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 'Biz neden fakiriz? Neden dolarla, euroyla baş edemiyoruz? Neden bu enflasyon canavarı dediğimiz şey başımızda? Neden çocuklarımızın çantası dolmuyor, beslenme çantası dolmuyor' diye düşünüyoruz. Buradaki en önemli mesele şu: Bizim ülkemizde üretilen yüksek katma değerli ürün satılamıyor, daha doğrusu böyle bir üretim yapılamıyor. Yüksek katma değerli ürünlerin ihracatımızdaki payı sadece yüzde 3. Fransa'da bu pay yüzde 21 ama siz en ufak bir para bulduğunuzda bunu araştırmaya, geliştirmeye harcamak yerine beton mikserlerinin peşinden koşarak nerede bir kanal açsak, nerede bir beton döksek, nerede yeşili katletsek diye bu işlerle uğraşıyorsunuz.

Yaptığınız mangal partileri Türkiye gündemine oturuyor. Yapın, yiyin, helali hoş olsun ama biz istiyoruz ki Türkiye'de herkes bunu yapabilsin, biz istiyoruz ki bir yandan sizin mangal partileriniz konuşulurken öte yanda çocuklarımızın beslenme çantalarının dolması meselesi konuşulmasın. Eğer biz 157 ülke içinde Sefalet Endeksi'nde 10'uncu olmasaydık, bizden fakir yalnızca 9 ülke olmasaydı, bizden zengin 146 ülke olmasaydı belki bu meseleler hiç gündeme gelmeyecekti. Bunun çözümü, tam da TÜBİTAK'ın isminde geçtiği gibi bilimsel ve teknik araştırmadan geçiyor. Örneğin LG, örneğin Ford ülkemizde batarya üretecekti, üretmedi, gitti. Örneğin, Volkswagen Manisa'ya çok büyük bir fabrika kuracak, 4 bin Manisalı genç kardeşimiz orada iş bulacaktı; bıraktı, Doğu Avrupa'ya gitti.

"HER YERDEN KESECEĞİZ, TÜBİTAK GİBİ KURUMLARA VERECEĞİZ"

Yüksek katma değer yaratan ürünlerimizin ihracatımızdaki payı yüzde 3 iken 11. Kalkınma Planı'nda, 2023 hedefinde bu hedef 5,8 olarak koyulmuştu. Hedefin tutturulması gerekir, tutturamadınız, zaten hiçbir hedefinizi tutturamıyorsunuz, önemli değil ama burada önemli olan şey şu: On İkinci Kalkınma Planı'nda yani bir sonraki kalkınma planında bu 5,8, 3,7'ye düşüyor yani hedefi bile küçültmüş durumdasınız. Dolayısıyla buralara dikkat çekmek istiyorum. Her yerden keseceğiz, TÜBİTAK gibi kurumlara vereceğiz, her yerden keseceğiz, Uzay Ajansı gibi kurumlara vereceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin NASA bütçesi 23,5 milyar dolar. Çin'de 11,7 milyar dolar. Bizde 2 milyar TL. Her yerden keseceğiz, buralara para ayıracağız, her yerden kesip TÜBİTAK'a para ayıracağız. Lütfen bu kurumlarımızı daha fazla önemseyelim. Bırakalım sizin enişteniz, kaynınız, baldızınız, tarikatçınız, cemaatçiniz başka yerlerden maaş alsınlar, yeter ki bu ülke gelişime açık bir ülke olsun."