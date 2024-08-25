CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Tarım ve Orman Bakanı'nı eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Tarım ve Orman Bakanı'nı eleştirdi

Geniş Video İzle

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın başörtüsüyle ilgili sözlerini eleştirerek, tarımdaki sorunlara odaklanması gerektiğini belirtti.

25.08.2024 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "Eski Türkiye'de çocuğunun okuduğu okulun bahçesine başörtülü anneler giremiyordu" şeklindeki sözlerini eleştirerek, "Tarım ve Orman Bakanı; başörtüsü senin kendi beceriksizliklerinin üzerini kapatma aletin değildir. Allah akıl versin" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, iktidarlarından önceki dönemi kastederek, başörtülü annelerin çocuğunun okuluna giremediğine ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Ağbaba, Bakan Yumaklı'nın tarımdaki sorunlarla ilgilenmesi gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanı'nın konuşması gereken mesele; kayısı, buğday, sulama suyu, gübre değil mi? Maalesef Malatya'da kayısı ölmüş, neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Mazot, gübre iki katına çıkmış. İşçilik geçen sene 450-500 lirayken bugün bin- bin 500 lira. Ama Tarım ve Orman Bakanı ne konuşuyor? Başörtüsünü konuşuyor. Maalesef bunların dinle minle derdi yok. Bunlar başörtüsüyle, kutsal değerlerle kendi eksiklerinin, kendi beceriksizlerinin üzerini kapatmaya çalışıyor.

"Çiftçi ölmüş, bitmiş, kan ağlıyor, bakanın konuştuğun mesele başörtüsü"

Tarım ve Orman Bakanı; başörtüsü senin kendi beceriksizliklerinin üzerini kapatma aletin değildir. Memleketin her tarafından ateş yanıyor ocaklarda. Domatescisi ayrı, kayısıcısı ayrı... Geçen sene buğday 9 liraydı, bu yıl 9,25 lira; şimdi çiftçi buğdayı 6,50 liraya satıyor. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi'nin aldığı fiyattan daha düşük fiyata satıyor. Çiftçi ölmüş, bitmiş, kan ağlıyor, senin konuştuğun mesele başörtüsü. 20 yıldır bu konuyu istismar ettiler ama bıkmadılar. Kendi pisliklerini, kendi beceriksizliklerini, kendi işgüzarlıklarını başörtüsüyle kapatmaya çalışıyorlar. Tarım ve Orman Bakanı'na Allah akıl versin, Allah başımıza bir daha böyle Bakanları getirmesin."

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Tarım ve Orman Bakanı\'nı eleştirdi
Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanı, Milletvekili, Veli Ağbaba, Malatya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Tarım ve Orman Bakanı'nı eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
18:35 Hizbullah lideri Nasrallah’tan ’’İsrail’e operasyon’’ açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik Hizbullah lideri Nasrallah'tan ''İsrail'e operasyon'' açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik
10:56 Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti
10:35 Estetik doktoru paylaştı Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu
10:22 Elektronik sigara, Selen Görgüzel’in kızını hayattan koparıyordu Elektronik sigara, Selen Görgüzel'in kızını hayattan koparıyordu
10:18 Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar
10:01 Elon Musk bile destek verdi Yusuf Dikeç’in annesinin başörtüsünü hazmedemediler Elon Musk bile destek verdi! Yusuf Dikeç'in annesinin başörtüsünü hazmedemediler
09:25 Sihirli Annem’in Çilek’i evleniyor Videoyu izleyenler “Ne ara büyüdün“ demeden edemedi Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi
07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
06:16 Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
05:16 Konya’da vahşi cinayet Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü Konya'da vahşi cinayet! Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 23:11:51. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Tarım ve Orman Bakanı'nı eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement