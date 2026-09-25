CHP milletvekilleri Bolu'da 3 günlük kampta ülke sorunlarını ele alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP milletvekilleri Bolu'da 3 günlük kampta ülke sorunlarını ele alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP milletvekilleri Bolu\'da 3 günlük kampta ülke sorunlarını ele alacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin Bolu'da 3 gün sürecek milletvekili kampı, bugün Grup Yönetim Kurulu Toplantısı ile başlıyor. Toplantı öncesi konuşan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, kampın çözüm bekleyen 86 milyon yurttaşa hayırlı olacağına inandığını söyledi.

Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamera: Hakan KARADUMAN

(BOLU) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP'nin milletvekili kampına ilişkin, "Bu kampın ülkemize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bu ülkenin sorunlarına Cumhuriyet Halk Partisi'nden umutla çözüm bekleyen 86 milyon yurttaşımıza hayırlı uğurlu olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

CHP'nin Bolu'da milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ile MYK üyeleri ve Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının katılımıyla 3 gün sürecek kampı, bugün Grup Yönetim Kurulu Toplantısı ile başlayacak. Toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Durmaz, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi; 2023 seçimleri sonrası, yeni yasama yılı öncesinde milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarının katılımıyla 3 günlük bir kampa bugün giriyor. Ülkemizde sorunlar yumağı çığ gibi büyürken, insanlar da umutla bir çözüm bekliyor. Parlamento 1 Ekim'de sembolik ve geleneksel olarak açılacak; çalışmalar ise ayın 6'sı itibarıyla başlayacaktır.

İşte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri; bu ülkenin sorunlarını, çözüm önerilerini, ayrıca gerginliğin tırmandığı ve güneyimizde her an sıcak savaşların yaşandığı bir coğrafyadaki durumu ele alacaktır. Dünyada ve bölgemizde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine katkı sunmak ve sorunları doğru çözmek amacıyla, bilim insanları ile ortak çalışma gruplarının Cumhuriyet Halk Partisi grubuna yeni yasama yılında vereceği kanun tekliflerini ve önerilerini değerlendireceğiz. Böylece, hükümetin yaptığı hazırlıkların eksiklerini kurucu irade olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak tamamlamak üzere Sayın Genel Başkanımızla birlikte bu kampta bir arada olacağız. Bu kampın ülkemize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bu ülkenin sorunlarına Cumhuriyet Halk Partisi'nden umutla çözüm bekleyen 86 milyon yurttaşımıza hayırlı uğurlu olacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiKadim DurmazMilletvekiliPartilerPolitikaGüncelTokatBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bonservisi elinde olan Icardi’nin gözü çok yükseklerde Bonservisi elinde olan Icardi'nin gözü çok yükseklerde
14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu İşte eline geçen para 14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para
Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
15:22
Salah sevgisi bunu da yaptırdı 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
15:20
Tarih de belli gibi Türkiye’de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
15:17
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
15:15
Kocaeli’de dev gece Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu
14:44
BM’de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
14:30
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 15:56:07. #7.13#
SON DAKİKA: CHP milletvekilleri Bolu'da 3 günlük kampta ülke sorunlarını ele alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei