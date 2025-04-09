CHP Milletvekilleri, Tutuklu Öğrenciler İçin Adalet Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı - Son Dakika
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CHP Milletvekilleri, Tutuklu Öğrenciler İçin Adalet Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı

CHP'li milletvekilleri, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden ve haksız yere tutuklu bulunan 299 öğrencinin isim listesini Adalet Bakanlığı'nın önüne astı. Milletvekilleri, tutuklu öğrencilerin serbest bırakılmasını isteyerek yetkililere çağrıda bulundular.

09.04.2025 20:31  Güncelleme: 20:50
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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Dursun ALKAYA

(ANKARA)- CHP Milletvekilleri Cevdet Akay, Ahmet Baran Yazgan ve Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmeleri nedeniyle tutuklu bulunan 299 öğrencinin 6,5 metre uzunluğundaki isim listesini Adalet Bakanlığı'nın önüne astı. Akay, "Haksız yere tutuklu 299 gencimiz. Bir gün bile yatarı yok bunların. Buradan Sayın Bakan ve iktidara sesleniyoruz, bu hukuksuzluğa son verin. Bu öğrenciler sınavlarına giremiyorlar" dedi.

CHP Milletvekilleri Cevdet Akay, Ahmet Baran Yazgan ve Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmeleri nedeniyle tutuklu bulunan 299 öğrenci için Adalet Bakanlığı'nın önüne giderek Adalaet Bakanı Yılmaz Tunç ve iktidara çağrıda bulundular.

Milletvekilleri, tutuklu 299 öğrencinin isimlerinin yazdığı 6,5 metre uzunluğundaki isim listesini Adalet Bakanlığı'nın önüne asarken yine Adalet Bakanlığı önüne Anayasa kitapçığı bıraktılar.

"Bu öğrenciler sınavlarına giremiyorlar"

CHP Milletvekili Cevdet Akay, tutuklu öğrencilerin serbest bırakılmasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığı'nın önündeyiz. Haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tutuklanan gençlerimizin durumunu anlatmak için ve bir an önce onların serbest bırakılması için buradayız. Hukuka aykırı bir şekilde en doğal anayasadan kaynaklanan haklarını kullandıkları halde tutuklanan ve şu anda halen cezaevinde olan üniversite öğrencilerimiz için buradayız. İçlerinde mühendis var, doktor var, işletme okuyan var, maliyeci var. Bunlar gelecekte ülkemizi yönetecek gençlerimiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiğimiz gençlerimiz. Buradan Sayın Adalet Bakanı'na sesleniyoruz; bir an ön bu hukuksuz işlemlerden, hukuka aykırı davranmaktan vazgeçin. Haksız yere tutuklu 299 gencimiz. Bir gün bile yatarı yok bunların. Buradan Sayın Bakan ve iktidara sesleniyoruz, bu hukuksuzluğa son verin. Bu öğrenciler sınavlarına giremiyorlar. Anneleri ve babaları üzgün. Aileler evlatlarına kavuşmayı bekliyor."

"Anayasaya uyulmasını istiyoruz"

CHP Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul da şu ifadeleri kullandı:

"Haksız şekilde zindanda tutulan Cumhurbaşkanı Adayımızın, belediye başkanlarımızın ve sadece anayasal haklarını uygulayan, asla ve asla özgürlükten başka bir şey istemeyen, demokrasiden ve adaletten başka bir şey istemeyen bu gençlerimizin bir an evvel serbest bırakılmalarını istiyoruz. Anayasaya uyulmasını istiyoruz."

"Hakkımızı talep ediyoruz"

Son olarak konuşan CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ise, "Uygulanmayan ve hiçbir şekilde önemsenmeyen anayasa kitapçığını da yanımızda getirdik. Bunu da vekillerimizle beraber buraya bırakacağız. Okumadıkları, uygulamadıkları anayasayı görüler de belki utanırlar. Hakkımızı talep ediyoruz." dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekilleri, Tutuklu Öğrenciler İçin Adalet Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı - Son Dakika

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