CHP, Milli Parklar Kanunu'na AYM'ye Başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP, Milli Parklar Kanunu'na AYM'ye Başvurdu

14.05.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, milli parkları imara açan yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı, parkların korunmasını talep etti.

(ANKARA) - CHP, milli parkları imara açan Milli Parklar Kanunu ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de yapılan bazı değişiliklerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bu yasayla milli parklar adeta bir lokantaya dönüştürülüyor. Bu yasa, bir milli park restoranı, bir milli park oteli haline dönüştürüyor bu alanları" dedi.

CHP, milli parkları imara açan Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Başvuru, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İstanbul Milletvekili Doğan Demir ve Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever tarafından yapıldı.

Başvurunun ardından açıklama yapan Günaydın, milli parkların bilimsel, kültürel ve estetik değerler açısından nadir bulunan, devletçe koruma altına alınan alanlar olduğunu, bu alanların korunmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de yutak alanların "vahşice tüketildiğini" söyleyen Günaydın, "Çayırlar, meralar, milli parklar; buralar tüketildikçe, buralar betonlaştıkça, buralar amaç dışı kullanıldıkça iklim değişimi, mevsim anomalileri, yağışların daha az alınması peş peşe geliyor" dedi.

"MİLLİ PARK İÇERİSİNDE PETROL DE ARAYABİLİRSİN"

Milli Parklar Kanunu'na dair bilgi veren Günaydın, "Milli parkları adeta sıradan alanlar gibi her türlü tesisin yapımına açık hale getiriyor. Milli parkın içerisinde petrol de arayabilirsin, doğal gaz da arayabilirsin, elektrik iletim hattı da geçirebilirsin, lokanta da restoran açabilirsin, turistik tesisler yapabilirsin. O halde milli parkın nerede korunması gereken özelliği kaldı? Burada öyle ileriye gidiyorlar ki örneğin milli parkta herhangi bir şekilde yasaya aykırı olarak yapılmış bir bina varsa ve bu bina teslim edilmişse, tespit edilmişse Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı burayı hukuk kararına ihtiyaç olmadan tespit edebiliyor, boşalttırabiliyor sonra yıkıyor mu sanıyorsunuz? Eski haline döndürüyor mu sanıyorsunuz? Hayır. Kendisi kullanabiliyor" ifadelerini kullandı.

CHP'nin milli parkların ziyarete açılmasına karşı olmadığını söyleyen Günaydın, bunun parkların korunması şartına bağlı olduğunu belirtti. CHP'nin yapıcı muhalefetine rağmen yasanın AK Parti tarafından korunarak kabul edildiğini hatırlatan Günaydın, "Bu yasayla milli parklar adeta bir lokantaya dönüştürülüyor. Bu yasa, bir milli park restoranı, bir milli park oteli haline dönüştürüyor bu alanları. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değildir" dedi.

GÜNAYDIN'DAN AYM'YE ÇAĞRI

Türkiye'nin doğasının bozulmadan nesiller arasında adalet ilkesi uyarınca aktarılması için çalıştıklarını vurgulayan Günaydın, "Biz Anayasa Mahkemesi'ni de 12 yıldır vermediği yürütmeyi durdurma kararını vererek milli parklara tecavüzü öncelikle önlemesini, ardından da zamanında bir iptal kararı vererek milli parkları korumaya katkı sunmasını bekliyoruz ve göreve davet ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Milli Parklar Kanunu'na AYM'ye Başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eurovision’da soykırım sansürü: İsrail protestoları resmi videodan silindi Eurovision'da soykırım sansürü: İsrail protestoları resmi videodan silindi
Tıraş olup para vermeyen şahıs, esnaf “Bir daha gelme“ deyince dükkanı bastı Tıraş olup para vermeyen şahıs, esnaf "Bir daha gelme" deyince dükkanı bastı
Okan Buruk ve Fatih Tekke, milli yıldız için karşı karşıya Okan Buruk ve Fatih Tekke, milli yıldız için karşı karşıya
Putin’den nükleer gözdağı “Sarmat” balistik füzesini test ettiler Putin’den nükleer gözdağı! “Sarmat” balistik füzesini test ettiler
Cezaevinden çıktı, intikam için kapıya dayandı: Vurduğu husumetlisinin başında polisi bekledi Cezaevinden çıktı, intikam için kapıya dayandı: Vurduğu husumetlisinin başında polisi bekledi
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı

16:09
İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı
İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı
15:55
İspanya’da çamaşır yasağı Uymayana 1500 euro ceza var
İspanya'da çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var
15:42
YRP’li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim
YRP'li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim
15:39
Özgür Özel’den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
15:28
Trump ve Şi’nin el sıkışması sonrası İran’dan “Hürmüz“ açıklaması
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan "Hürmüz" açıklaması
15:02
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 16:48:18. #7.13#
SON DAKİKA: CHP, Milli Parklar Kanunu'na AYM'ye Başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.