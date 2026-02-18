CHP Mitingi: Özgür Özel Adalet Vurgusuyla Konuştu - Son Dakika
CHP Mitingi: Özgür Özel Adalet Vurgusuyla Konuştu
18.02.2026 23:18
Özgür Özel, İstanbul'da yaptıkları mitingde, yolsuzluk ve adalet konularını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Ataşehir'de partililere hitap etti.

Atatürk Mahallesi Mozaik Çarşı önünde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, 90. kez bir arada olduklarını söyledi.

Özel, "Elbette deli olmak lazım. Kışın ortasında, Şubat'ın 18'inde eksi 4 derecede miting mi olur? 5 kişi bile bir araya gelmez. Evet, normalde olmaz ama biz buraya ne mitinge geldik ne birbirini eylemeye. Biz buraya haksızlığa itiraza, eyleme geldik." ifadelerini kullandı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in 22 aydır gece gündüz çalışarak saymakla bitmeyecek çok önemli işler yaptığını dile getiren Özel, kendisine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Belediyenin yaptığı çalışmalardan bahseden Özel, "Bir daha bu kadar çok çalışkanını belediye başkanı yapmayacağım, anlatırken nefesim kesiliyor." dedi.

Özel, konuşmasında, "İki köprüyü satacaklar. 7 tane de otobanı satacaklar. Bunlar AK Parti'den önce yapılmış, rahmetli (Süleyman) Demirel'in, (Turgut) Özal'ın, (Bülent) Ecevit'in emekleri olan, onların dönemlerinde başlamış, inşaatı yapılmış, hizmete açılmış yerler." diye konuştu.

"Altın yumurtlayan tavuğun" satılacağını belirten Özel, şunları kaydetti:"

"Buradan (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a sesleniyorum. İstanbul örgütüm ayaktadır, İstanbul ayaktadır. Türkiye'yi ayağa kaldıracağım, o köprüleri sana sattırmayacağım. O köprünün üstünden geçen her araç, 50 lira yerine 350 lira verecek ama o para 20 bin liraya mahkum emeklinin cebine girmeyecek, asgari ücretlinin cebine girmeyecek. Buradan geleceğin iktidar partisinin genel başkanı olarak sesleniyorum dünyaya, bu işe niyet edenlere. Bu köprüyü alırsanız, bu imzayı atarsanız iki sene sonra CHP geldiğinde, en geç iki sene sonra sizi def edeceğiz."

Yolsuzluk soruşturmaları sonrası tutuklanan belediye başkanları İnan Güney, Hasan Akgün, Hakan Bahçetepe, Özgür Kabadayı ve Hasan Mutlu'nun 8 aydır cezaevinde olduğunu ancak haklarında iddianame yazılmadığını aktaran Özel, belediye başkanlarının tutuksuz olarak yargılanmalarını istediklerini dile getirdi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 9 Mart'ta başlayacağını hatırlatan Özel, yargılama salonunun tamamlanmaması nedeniyle mahkemenin duruşmayı ileri tarihe atmasını kabul etmediklerini, böyle bir durumda tüm tutuklulara en azından ev hapsi verilmesi gerektiğini söyledi."

Özgür Özel, İslam aleminin ramazan ayını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"İnanan herkese sesleniyorum ki tüm ibadetlerde dualarınızın sonuna mutlaka 'adalet' talebini ekleyin. Adalet ki devletin dinidir. Adaleti hepimiz için isteyin. Biz iyi insanlarız, bu meydan iyi insanlarla dolu, televizyonları başında iyi insanlar var, bu gece sahura iyi insanlar kalkacak. Yarın orucu onlar tutacak, onlar açacak. Hepimizin ortak dileği, birlikte huzur içinde yaşamaktır. Hepimizin ortak dileği, kimsenin çocuğunun aç kalmaması, aç yatmaması, okulda gözünü yanındaki çocuğun beslenme çantasına takmaması, oraya bakmamasıdır. Herkese eşit sağlık, eşit eğitim, iyi bir yaşam, iyi bir barınma için bu ülkede AK Parti'nin kurduğu kara düzen bitmelidir."

Kaynak: AA

