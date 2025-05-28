CHP Mitinginde İmamoğlu Pankartı Krizi

(İSTANBUL) - CHP'nin Esenler'de düzenlediği mitinge "İmamoğlu'na özgürlük" yazılı posterle girmeye çalışan CHP Gençlik Kolları üyeleri, polis ekipleri tarafından engellenmeye çalışıldı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, "Bizim arkadaşlarımız tabii ki ellerindeki bayrağı, pankartı bırakacak değiller" diyerek tepki gösterdi.

CHP, Esenler Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor. Mitinge "İmamoğlu'na özgürlük" yazılı posterle girmeye çalışan CHP Gençlik Kolları üyeleri, polis ekipleri tarafından engellenmek istendi.

ANKA Haber Ajansına konuşan Aydın, şunları söyledi:

"Büyük bir gençlik kortejiyle birlikte alana girdik. Ellerimizde 'İmamoğlu'na özgürlük' pankartları, İmamoğlu bayraklarıyla birlikte. Sosyal medya hesabını kapattılar, yüz binlerce İmamoğlu hesabı açıldı. Bugün de resmini ve sesini yok etmeye çalışıyorlar ama bilmiyorlar ki İmamoğlu gönüllerde bağ kurdu. Bu kadar kolay yok edemezler. Tüm vatandaşlarımız İmamoğlu'nun pankartını ellerinde taşıyacaklar.

Ellerinde taşımıyorlarsa üstlerine giyecekler, maskesini takacaklar ve her yerde olacaklar. Toplum ve İmamoğlu arasındaki bağ kopmaz, daha da güçlenir. Korkuyorlar. Bu korkunun bir eseridir, ama biz İstiklal Marşımızdaki 'korkma'dayız. Korkmayacağız ve cumhurbaşkanı adayımıza sahip çıkacağız. 13. Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu olacak.

Gençlik kortejimiz girerken polislere talimat gelmiş almak istemediler. Bizim arkadaşlarımız tabii ki ellerindeki bayrağı, pankartı bırakacak değiller. Pankartına, bayrağına ve İmamoğlu resmine sarılarak içeri girdiler."