CHP, Muğla'da Miting Düzenliyor - Son Dakika
CHP, Muğla'da Miting Düzenliyor

14.02.2026 21:52
Özgür Özel, yarın Milas'ta yapılacak mitinge yurttaşları davet etti ve hükümeti eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşları yarın Muğla Milas'ta yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet etti.

CHP, yarın saat 14.00'te Muğla'nın Milas ilçesinde miting düzenleyecek. Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bu iktidarın sorunları çözecek becerisi de liyakati de enerjisi de yoktur! Millet artık bu karanlığa razı değil. Aydınlığa birlikte yürüyeceğiz. Bu kara düzeni değiştirmek için yarın Muğla'dayız!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

