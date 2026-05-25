CHP'nin Muğla Örgütlerinden Açıklama: "Özgür Özel'in Yanındayız, Olağanüstü Kurultay 45 Gün İçinde Toplanmalı"

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP'nin Muğla'daki örgütleri, Özgür Özel'in yanında olunduğunu bildirdi ve olağanüstü kurultayın en geç 45 gün içerisinde toplanmasını istedi.

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gelişmelerin ardından bugün CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras öncülüğünde il binasında toplantı düzenlendi. Toplantıya, CHP'li ilçe belediye başkanları ile il ve ilçe örgütü üyeleri katıldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, CHP'nin geçmişte olduğu gibi bugün de yaşanan süreci örgüt gücü, halk desteği ve demokrasi iradesiyle aşacağı vurgulandı.

Açıklamada, "mutlak butlan" sürecinin asıl amacının CHP'yi bölmek, örgütsel yapısını dağıtmak ve toplumdaki iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğu savunularak, şu ifadelere yer verildi:

"CHP Muğla İl Örgütü olarak seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanında olduğumuzu açıkça ilan ediyoruz. Örgütümüz tarafından demokratik seçimlerle göreve getirilmiş il ve ilçe başkanlarımızın, yönetimlerinin ve parti organlarımızın anti-demokratik yöntemlerle görevden uzaklaştırılmasını asla kabul etmeyecek, süreci ve sonrasını örgüt iradesini yansıtan seçilmiş başkanlarımızla sürdüreceğiz. Mutlak butlan anlayışıyla atanacak hiçbir parti yönetimini ve hiçbir örgütsel müdahaleyi meşru görmüyor; örgüt iradesinin üstünde hiçbir vesayet anlayışını tanımıyoruz."

Bizler Muğla örgütü olarak, bir yumruk gibi birlik içinde mücadele etmeye, CHP'nin demokrasi, laiklik ve milli irade mücadelesini sonuna kadar savunmaya kararlıyız. Gelinen aşamada, partimizin ve ülkemizin geleceği açısından olağanüstü kurultayın en geç 45 gün içerisinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ayrıca, 1 Haziran 2026 Pazartesi ilimizin 13 ilçesinde, güncel siyasi gelişmeleri değerlendirmek amacıyla tüm üyelerimizin katılımına açık örgüt toplantıları düzenlenecektir."