CHP MYK Toplantısı Esenyurt'ta Gerçekleşti

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(İSTANBUL)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

CHP MYK Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından bugün Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında yapılan ve yaklaşık iki saat süren toplantıda yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Özel, MYK toplantısı öncesi, halk buluşmasının yapılacağı alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasına karşı saat 16.00'da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap edecek.