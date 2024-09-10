CHP\'nin 101. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı

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(MERSİN)- Cumhuriyet Halk Partisi'nin(CHP) kuruluşunun 101'nci yıldönümünde Atatürk Anıtı'nda resmi tören düzenlendi. Törene, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da katıldı.

CHP Silifke İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği törene Belediye Başkanı Mustafa Turgut, CHP İlçe Başkanı Avukat Süha Özen, Kadın Kolları Başkanı Celile Fırat İnce ve yönetimi, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı İsa Burhan Yüce ve yönetimi ile çok sayıda partili katıldı.

"Cumhuriyet Halk Partili olmak büyük sorumluluktur"

CHP İlçe Başkanı Avukat Süha Özen yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"'Kurucumuz olan ve Kurtuluş Savaşı'na liderlik yapan ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hepinizin huzurunda minnet duygularımı iletmek istiyorum. 101, dile kolay bir asır geçti ve Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta duruyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında halkımızın bizden çok büyük beklentileri olduğunu bütün Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin bilmesi şarttır. Hep birlikte ülkemizi yeniden demokrasiye, adalete ve refaha kavuşturmak görevimizdir. Herkesin özgür, eşit, dayanışma ve kardeşlik içerisinde yaşadığı güçlü bir ülkeyi inşa edebilmek Cumhuriyet Halk Partililere düşen en önemli görevdir. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partili olmanın büyük sorumluluğuyla, büyük onuruyla, Türkiye'yi birleştirip bütünleştiren siyaset anlayışıyla Atatürk'ten aldığı güç ve ilhamla ülkemizin geleceğini halkla birlikte halkımız için şekillendirecek ve Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine hep birlikte taşıyacağız."

Başkan Turgut ise, "Halkın Partisi 101 yaşında. Modern Cumhuriyeti inşa eden Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve arkadaşlarını saygı, şükran ve minnetle anıyoruz. 9 Eylül 1923 günü Halk Fırkası olarak kurulan ve sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşen Türkiye'nin en köklü ve en büyük örgütü bugün 101.yaşını kutluyor. Bu gurur hepimizindir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi Türkiye tarihidir. Demokrasi mücadelesinin en ön saflarında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 101'nci Yılını kutluyor; tüm parti yöneticilerini ve üyelerini saygıyla selamlıyorum" dedi.

Tören sonrası partinin ilçe binasına geçilerek, CHP'nin kuruluşunun 101'nci yıldönümü anısına pasta kesildi.