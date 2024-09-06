CHP\'nin 20\'nci Olağanüstü Kurultayı\'nda genç ve kadın yönetim yapılanması tartışılıyor

Güncel

Çektiği video ile isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar

(ANKARA) - CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "CHP'nin bundan sonraki bütün seçimlerde çok daha fazla genci, çok daha fazla kadını milletvekili ve belediye başkanı olarak, meclis üyesi olarak göreceğiz. Daha genç ve kadın yönetim yapılanmasına doğru partimiz hızla geçiyor" dedi.

CHP'nin tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20'nci Olağanüstü Kurultayı devam ediyor. Kurultay öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, kurultay hakkında ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

81 il başkanının, üç parti meclisi üyesi ve iki milletvekili tarafından oluşan komisyonun oy birliğiyle uzlaştığı metnin delegelerin onayına sunulacağını bildiren Zeybek, "Üye yazımından aday belirleme yöntemlerine, disiplin kurullarından partinin örgüt ve yönetim yapılanmasına kadar pek çok konu başlığı altında dijital devrimi partinin mahalle delegasyonundan her konuda sürecin içine katmaya dönük yeni gelişmeler var" dedi.

Son derece heyecanlı olduklarını ifade eden Zeybek, şunları söyledi:

"Alınan kararların tamamını altı aydan beri tartışıyoruz. Yerel seçim bittiğinden beri ilçe danışma kurullarımızda, il danışma kurullarımızda, Parti Meclisi'nde ve son hafta içinde Ankara'da üç kez il başkanlarımızın üç kez de komisyonun yaptığı toplantı sonrasında üzerinde mutabakata vardığımız metinleri kurultayımızın iradesine sunacağız. Tüzüğün bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle birlikte gençlerin ve kadınların siyasette yer almasının önü açılacak. Kademeli bir geçiş öngörülüyor. Kurultaydan sonra CHP'nin bütün organlarında kadın ve erkek sayısı eşitlenecek. 18-30 yaş olan gençlik kotasını 18-25'e çektik. Buradan da yüzde 10'luk bir kontenjan tanınmış oldu.

CHP'nin bundan sonraki bütün seçimlerde çok daha fazla genci, çok daha fazla kadını milletvekili ve belediye başkanı olarak, meclis üyesi olarak göreceğiz. Daha genç ve kadın yönetim yapılanmasına doğru partimiz hızla geçiyor."