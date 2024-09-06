CHP\'nin 20\'nci Olağanüstü Kurultayı\'nda tüzük değişiklikleri oylamaya sunuldu

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(ANKARA) - CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na Tüzük Komisyonu'nca sunulan ve basına kapalı olarak oylanan metinde, kadın ve gençlik kotası, genel merkez kontenjanı ve dönem kuralının yer aldığı maddelerde değişiklikler öngörülüyor.

CHP'nin 20'nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı sürüyor. Delegelerin basına kapalı olarak tüzük metninin oylamasını gerçekleştirdiği kurultayda, değişiklik yapılan tüzük önerisi metnindeki detaylar belli oldu. Buna göre, kadın ve gençlik kotası, genel merkezin kullanacağı yüzde 15'lik kontenjan, üç dönem sınırı gibi tartışmalı konuların delegeye sunulan son hali görüşülmeye devam ediyor.

Metinde, "Kadın ve Gençlik Kolları" başlığının ikinci maddesinde yer alan, "Bu kollar kongre ve kurultaylarını iki yılda bir yapar" maddesi, "İlçe ve il kongrelerini izleyen en kısa sürede yaparlar" şeklinde değiştiği görüldü. Ayrıca, bölüme yapılan ekte, "Bu kolların yapacakları her türlü seçim, çalışma ve etkinlikler ana kademeyle uyumlu olarak gerçekleştirilir. Olası uyuşmazlıklarda itiraz merci bir üst yönetim kademesi olup Merkez Yönetim Kurulu kararı kesindir" ifadeleri yer aldı.

Genel merkez kontenjanı yüzde 15

Metinde, ön seçim için farklı yöntemler sıralandığı görüldü. Ön seçimin örgüt veya hakim gözetiminde yapılması örgütün görüşüne bırakıldı. Buna göre, milletvekilliği adaylıklarında ön seçim örgüt denetiminde olursa PM'ye yüzde 15'lik bir aday belirleme kontenjanı verilecek. Bu kontenjanın yüzde 5'i il örgütüne, yüzde 5'i kadın ve gençlik kollarına ve yüzde 5'i de milletvekillerine bırakılacak.

Üç dönem sınırı

Metnin "TBMM Üyeliği İçin Adayların Saptanması" başlıklı bölümünde, dönem kuralı için üç dönem sınır getirildiği görüldü. Bölümde yer alan dokuzuncu maddeye göre, erken seçim yapıldığı takdirde mevcut dönem hesaba katılmayacak. Metinde ayrıca, milletvekili bulunmayan seçim çevrelerinde milletvekili çıkarmak veya bu çevrelerde oy yükseltmek amacıyla MYK'nın önerisi, PM kararıyla dönem kuralı uygulanmayabileceği belirtildi. Ayrıca eklenen geçici maddeyle dönem kuralı uygulamasının 27'nci yasama döneminde başlayacağı kaydedildi.

Belediye başkanlığı adaylığı için de üç dönem kuralı olacak, ön seçimden çıkan adaylar için bu kural geçerli olmayacak.

Sandığı terk edene ihraç

Oylanan tüzük metninde "Parti Suçları" bölümünde değişiklikler yapıldığı görüldü. Buna göre, kesin çıkarma gerektiren cezalara, "Sandık kurulu asıl veya yedek üyeliği görevini özür belirtmeden yerine getirmemek" maddesi eklendi.

Tüzükte "Partinin Kuruluş Haftası"

Delegelerin oyuna sunulan tüzük metnine, "Partinin Kuruluş Haftası" başlığının eklendiği görüldü. Buna göre, partinin kuruluş yıl dönümü her yıl 4- 9 Eylül tarihlerinde bilimsel, sanatsal, kültürel, tarihsel ve siyasal etkinlikler düzenlenerek kutlanacak.

"Görevleri sona erse bile seçme hakları kısıtlanamaz"

Oylanan kurultay metnine ayrıca, "Üyelerin Görevleri ve Hakları" başlığına, "İlçe başkanlığı, ilçe yönetim kurulu üyeliği, il başkanlığı, il yönetim kurulu üyeliği, il disiplin kurulu üyeliği, kurultay delegeliği, partiden belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği görevinde bulunanlar bu görevleri süresince parti içi seçme hakkını kullanmadan yoksun bırakılamazlar. Genel başkanlık, Parti Meclisi üyeliği, il ve ilçe başkanlığı, partiden milletvekilliği ve belediye başkanlığı görevinde bulunanların bu görevleri sona erse bile seçme hakları kısıtlanamaz" maddesi eklendi.