CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay Davası... Lütfü Savaş'ın Katılma Talebi Kabul Edildi, Duruşma 23 Şubat'a Ertelendi

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay Davası... Lütfü Savaş'ın Katılma Talebi Kabul Edildi, Duruşma 23 Şubat'a Ertelendi
13.01.2026 16:30  Güncelleme: 17:45
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi 'Seçim Kanunu'na muhalefet' suçundan yargılandıkları davada duruşma ertelendi. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın katılma talebi kabul edildi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davada eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın katılma talebi kabul edildi ve duruşma 23 Şubat'a ertelendi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda şaibe iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü.

Duruşmada sanık ifadelerinin ardından avukatlar savunma yaptı. Sanık avukatları özetle davanın iftiralar sonucu açıldığını ve bu yüzden davanın düşmesi gerektiğini belirterek, davanın devam etmesi halinde müvekkillerinin beraatini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı ise alınan beyanların ardından kovuşturmaya konu suç tarihinde CHP üyesi olan müşteki Lütfü Savaş'ın suçtan zarar görme ihtimaline binaen mağdur olarak da katılma talebinin kabulünü, dosyadaki eksik ifadelerin ve eksik hususların tamamlanarak davaya devam edilmesini istedi.

Hakim de eksik hususların giderilmesine, dinlenen sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve müşteki Lütfü Savaş'ın katılma talebinin kabul edilmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı 23 Şubat'a erteledi.

Kaynak: ANKA

