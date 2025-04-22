CHP'nin Anıtkabir Yürüyüşüne İzin Yok

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Valiliği'nin CHP'nin yarın 1. Meclis Binası'ndan Anıtkabir'e yapacağı yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirmesine tepki gösterirken, yürüyüşü gerçekleştireceklerini ifade etti.

Ankara Valiliği, CHP'nin yarın 1. Meclis Binası'ndan Anıtkabir'e yapacağı yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıkladı. Erkol, sosyal medya hesabından Valiliğin açıklamasını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü TBMM 'nin açılışının 105. Yılı nedeniyle Birinci ve İkinci TBMM binalarını saat 17.00'de ziyaret edecektir. Sayın Genel Başkan ziyareti nedeniyle kendisine eşlik etmek üzere katılan hemşerilerimize daha önce de olduğu gibi, bir selamlama konuşması yapacaktır. Devamında her fırsatta huzurunda olmaktan onur ve gurur duyduğumuz Atamızı ziyaret etmek üzere yürüyerek Anıtkabir'e geçecek ve saygı duruşunda bulunacaktır. Anıtkabir ziyaretinin engellenmesini düşünen bir kamu otoritesi olacağını sanmıyoruz. Hemşerilerimize daha önce yaptığımız daveti yineliyor, bizim için kutsal olan mekanlarda minnet duygularımızı ifade etmeye gideceğimizi bildiriyoruz, saygılarımla."