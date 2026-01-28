CHP'nin Bağcılar Mitinginde Yurttaşlardan İktidara Tepki: 24 Yıldır Gırtlağımıza Kadar Geldi, Verdiği Zararlar Yeter Erdoğan Gitsin Artık

(İSTANBUL) - CHP'nin Bağcılar'da düzenlediği mitingde konuşan bir yurttaş, "Artık 24 yıldır gırtlağımıza kadar geldi. Bıktık, bıktık, bıktık. Erdoğan gitsin artık. Verdiği zararlar, her hususta maddi manevi yetti. Doyduk. Bittik." dedi. Bir diğer yurttaş, "Kesinlikle erken seçim istiyoruz. Artık bir düzen kurulsun, bu düzensizlik bozulsun." diye konuştu.

CHP, Bağcılar'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. Mitinge katılan yurttaşlar, sorunlarını ANKA Haber Ajansına anlattı.

Erken seçim talebinde bulunan bir yurttaş, "Kesinlikle erken seçim istiyoruz. Artık bir düzen kurulsun, bu düzensizlik bozulsun. Ben bunu bir vatandaş olarak talep ediyorum. Erken seçim diyorum. En kısa zamanda." diye konuştu.

"Geçinemiyoruz, bu iktidarın değişmesini istiyoruz"

Bir diğer yurttaş şöyle konuştu:

"Hakkımızı savunmak için buradayız; biz emekliyiz. Hakkımızı aramak için buraya, mitinge gelmiş bulunuyoruz. Hak ve adalet istiyoruz. Düzenli bir yaşam istiyoruz. Biz köle değiliz. Biz, vermiş olduğumuz primlerin karşılığını istiyoruz. Geçinemiyoruz. O yüzden bu iktidarın değişmesini istiyoruz."

"Özgürce konuşamıyoruz bu ülkede"

İfade özgürlüğü endişesini paylaşan bir yurttaş, "Sadece emekliler değil; Türkiye sürünüyor. Hepimiz sürünüyoruz. Yani hiçbirimiz rahat değiliz. Hiçbirimiz özgür değiliz. Hiçbirimiz hakça, hukukça, özgürce konuşamıyoruz bu ülkede. Konuşamadığımız için de artık isyan ediyoruz. Kendimizi yollara atıyoruz. Dünyanın daha neresinde var konuşamamak, kendini ifade edememek, düşünce özgürlüğünün kısıtlanması? Daha nerede var? Bunu açıkçası merak ediyorum. Sadece bize mi özel, onu da bilmiyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak diyoruz." şeklinde konuştu.

"TRT kesinlikle yayınlamalı, insanlar gerçekleri görmeli"

Belediye başkanlarının yargılamalarının TRT üzerinden yayınlanması gerektiğini belirten bir yurttaş, "Milyonlarca kişinin oy verdiği belediye başkanlarımız içeride. Millet merak içinde. TRT kesinlikle yayınlamalı. İnsanlar gerçekleri görmeli, öğrenmeli." diye konuştu.

"Okunan ezanlar şahit, hak hukuk yerini bulacak"

Adalet vurgusu yapan bir yurttaş şunları söyledi:

"Hak, hukuk, adalet; çünkü bu adalet herkese gerekiyor. Yani herkesi buraya gelmeye davet ediyorum. Bu iktidarın gitmesi lazım. İnsanlar işten çıkıp geliyor. Biz de öyleyiz. Çalışıyoruz, sabah 5'te kalkıyoruz. Akşam 5'te işten çıktım, buradayım. Çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceği için, haksızlığa 'dur' demek için geldik. Sesimizi duyurmaya geldik. Sandığı önümüzde, başkanımızı yanımızda istiyoruz. Bütün belediye başkanlarımızı yanımızda istiyoruz. Okunan ezanlar şahit, hak hukuk yerini bulacak. Mücadelemiz devam edecek. Her zaman burada olacağız, sahalarda olacağız. Bu kim olursa olsun, sadece CHP için değil; bütün haksızlığa uğrayanların yanında olacağız."

"Eğer ortada bir suç varsa, adaletli ve mertçe yargılansın"

Bir diğer yurttaş, "Vallahi Sayın Başkanımız, Ekrem Başkanımız tutuklandığı günden beri kendini bize emanet etti. Biz de o emanete sahip çıkmak için, hak, hukuk, adalet için, adil bir dünyada yaşamak için buradayız. Mücadelemize son nefesimize kadar devam edeceğiz. Bir an önce bu çile bitsin. Başkanımıza kavuşalım. Eğer ortada bir suç varsa, adaletli ve mertçe yargılansın. Böyle tutuklayıp hapse koyarak, korkutarak hiçbir yere varamazlar." dedi.

"Ekrem'in ne işi var cezaevinde?"

Başka bir yurttaş, "Biz buradayız, eylemlerdeyiz. Eylemleri boş bırakmayacağız. Sahaları böyle dolduracağız. Hava da bizden yana döndü. yüzde 24'le AKP'nin ne işi var iktidarda? Bitti. Başka çaresi yok. Memleketimiz ne güzel bir memleket. Erdoğan'a yüzde 80, bize yüzde 13 veriyorlar. ya arkadaş, niye yalan konuşuyorsunuz? Milletin gözünde millet bu kadar mı ahmak? Emekliye gelince 13 mü? Olmaz böyle. Onlara bu sefer hesabı sandıkta soracağız. Sandıkları patlatacağız. Başka çaresi yok. Ne yapacağız? Eylemlerimizde her tarafta birlik ve beraberlik içinde olacağız. Ekrem'in ne işi var cezaevinde? Bir tane suçu var mı? Yok. Ne işi var orada? Çıkaracağız onu. Kimseyi bırakmayacağız. Kendilerinden bir tane adam içeride yok, bizimkiler içeride. Olmaz." şeklinde konuştu.

"Artık 24 yıldır gırtlağımıza kadar geldi"

Bir yurttaş, "Artık 24 yıldır gırtlağımıza kadar geldi. Bıktık, bıktık, bıktık. Erdoğan gitsin artık. Verdiği zararlar, her hususta maddi manevi yetti. Doyduk. Bittik." tepkisinde bulundu.

"Anneler sebze alabiliyor, meyve alamıyor"

Geçim problemlerine dikkat çeken bir yurttaş, "Çocuklar her şeyi yiyemiyor, her şeyi giyemiyor. Hep evin içindeler. Ne dışarı çıkabiliyorlar ne bir şey yapabiliyorlar. Çocuklara çok üzülüyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Büyükler bir şekilde kendini kurtarıyor ama çocuklar mahvoluyor. Anneler sebze alabiliyor, meyve alamıyor. Üzülüyorum. Emekli olmasam, zengin olsam yemin ederim çocuklara yardım ederdim. O kadar üzülüyorum çocuklara." diye konuştu.