CHP'nin Belediye Başkanları Buluşması... Kilis Belediye Başkanı Bilecen: Hukukun Herkese Eşit Olması Gerek

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Ünal AYDIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde Belediye Başkanları Buluşması yapılıyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Operasyonlar her belediyede olabilir ama her belediye eşit olması gerekiyor. Daha önce Bakanlığımız açıkladı. 'AK Partili, CHP'li, MHP'li ayırt etmeden bütün belediyelere operasyon yapılıyor. Hepsinde soruşturma var' dediler ama tutuklamalar konusunda adaletsizlik olduğunu, görevden alma konusunda adaletsizlik olduğunu düşünüyoruz. Herkes hukuk önünde eşittir. Ben de bir hukukçuyum, avukatım. Ama hukukun da herkese eşit olması gerekiyor. Eşit olmadığını düşünüyoruz bu aralar. İnşallah daha da düzelecektir."

Bugün yapılacak görüşmeden inşallah olumlu bir sonuç çıkar. Çünkü ülkemiz yeteri kadar sorunlar yaşadı. Etrafımızda savaşlar var. Bunlarla uğraşmak istemiyoruz. İşimize odaklamak istiyoruz. Bu gerilmeden bütün kurumlar, her yer zarar görüyor. Biz şehrimize hizmet etmek için vatandaşımızın taleplerini dinlemek, onlara çözümler üretmek için aday olduk ve seçildik. Şu an biz vatandaşımıza hizmet ederken, kafamız biraz daha boş olması gerekiyor, daha rahat olmamız gerekiyor. Bu da eşitliği ve adaleti gördükten sonra ortaya çıkacak. İnşallah bugünkü ses iktidara da bir ses olur ve bizi dinlerler. Biz de işimizi yapmaya devam ederiz."