CHP'nin Belediye Başkanları Buluşması... Kilis Belediye Başkanı Bilecen: Hukukun Herkese Eşit Olması Gerek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.04.2026 10:59  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, "Operasyonlar her belediyede olabilir ama her belediye eşit olması gerekiyor. Daha önce Bakanlığımız açıkladı. 'AK Partili, CHP'li, MHP'li ayırt etmeden bütün belediyelere operasyon yapılıyor. Hepsinde soruşturma var' dediler ama tutuklamalar konusunda adaletsizlik olduğunu, görevden alma konusunda adaletsizlik olduğunu düşünüyoruz. Ben de bir hukukçuyum, avukatım. Ama hukukun da herkese eşit olması gerekiyor. Eşit olmadığını düşünüyoruz bu aralar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde Belediye Başkanları Buluşması yapılıyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Operasyonlar her belediyede olabilir ama her belediye eşit olması gerekiyor. Daha önce Bakanlığımız açıkladı. 'AK Partili, CHP'li, MHP'li ayırt etmeden bütün belediyelere operasyon yapılıyor. Hepsinde soruşturma var' dediler ama tutuklamalar konusunda adaletsizlik olduğunu, görevden alma konusunda adaletsizlik olduğunu düşünüyoruz. Herkes hukuk önünde eşittir. Ben de bir hukukçuyum, avukatım. Ama hukukun da herkese eşit olması gerekiyor. Eşit olmadığını düşünüyoruz bu aralar. İnşallah daha da düzelecektir."

Bugün yapılacak görüşmeden inşallah olumlu bir sonuç çıkar. Çünkü ülkemiz yeteri kadar sorunlar yaşadı. Etrafımızda savaşlar var. Bunlarla uğraşmak istemiyoruz. İşimize odaklamak istiyoruz. Bu gerilmeden bütün kurumlar, her yer zarar görüyor. Biz şehrimize hizmet etmek için vatandaşımızın taleplerini dinlemek, onlara çözümler üretmek için aday olduk ve seçildik. Şu an biz vatandaşımıza hizmet ederken, kafamız biraz daha boş olması gerekiyor, daha rahat olmamız gerekiyor. Bu da eşitliği ve adaleti gördükten sonra ortaya çıkacak. İnşallah bugünkü ses iktidara da bir ses olur ve bizi dinlerler. Biz de işimizi yapmaya devam ederiz."

Kaynak: ANKA

Hakan Bilecen, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 13:09:21. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.