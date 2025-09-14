CHP'nin Bütünlüğü İçin Birlik Çağrısı

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Mersin Büyükşehir Belediye Vahap Seçer, Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingine ilişkin "Herkesin bizden beklediği 'CHP birbiriyle kavga etsin, birbiriyle kavga görüntüsü versin. Provokasyonlara düşmeyeceğiz. Aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar. Bunun için kendilerince kullanabilecekleri aparatları da sonuna kadar kullanıyorlar. Tüm CHP'lilerin bu gerçeği görmesi lazım. Teyakkuz halinde olması lazım. Gaflet ve delalet içerisinde olmaması lazım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Vahap Seçer, Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son günlerde partimize karşı yoğun saldırılar var. Daha önce belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza, siyasilere, biliyorsunuz hukuk dışı bazı uygulamalar oldu, tutuklamalar oldu. Birçok belediye başkanımız, siyasetçi cezaevinde. Ardından da partimize yönelik, İstanbul İl Başkanlığı ile başlayan şimdi de CHP Genel Merkezi'ne 'acaba bir mutlak butlan mı söz konusu olacak ya da bir geçici kurul bir heyet mi atanacak' tartışması var.

"Vatandaşın alandaki bu kalabalık görüntüsü ortaya çıkan tepkiyi ortaya koyuyor"

Yarın da 15 Eylül, önemli bir duruşma, bir mahkeme var. Çıkacak sonuç, aslında Türkiye'nin siyasi tarih için önemli bir sonuç, bir dönemeç, bir dönüm noktası olacak. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman, vatandaşın alandaki bu kalabalık görüntüsü ortaya çıkan tepkiyi ortaya koyuyor. Bu anlamda da siyasetçi olarak mutluyuz bu kalabalığın olmasından ama keşke antidemokratik uygulamalar olmasaydı, keşke hukuk dışı olaylar olmasaydı. Biz, şu anda mesaimizi bu işlere ayırmasaydık. Türkiye'nin sorunlarıyla daha çok ilgilenip bunlarla ilgili bazı sorunları parti olarak dillendirebilseydik, çözüm önerilerimizi ortaya koyabilseydik. Belediye başkanları olarak, bu kadar korku içerisinde, endişe içerisinde olmayıp bu hukuksuzluklara karşı böyle bir savunma refleksi geliştirmeyip ya da bir endişe içerisinde olmayıp asli işimizi yapıyor olsaydık, vatandaşlarımıza daha çok ki yapıyoruz ama daha çok hizmet yapabilseydik. Bu kadar konsantrasyonumuz bozulmasaydı, odaklanacağımız konu, belediyeler olsaydı. Ama bunlar hep bilinçli saldırılar. Bir strateji uygulanıyor iktidarın eliyle. Bir üst akıl var, Türkiye'de siyaseti dizayn ediyor İktidarın karşısındaki en büyük güç CHP. 'Önce CHP'yi zapt edelim, derdest edelim, ortadan kaldıralım, paramparça edelim. Siyasetsiz bir Türkiye, siyasi partisiz bir Türkiye, muhalefetsiz bir Türkiye yaratalım. Bundan sonra artık seçim yapmaya dahi gerek olmasın.' Böyle bir düşünceyle bir strateji yapılmış. Adım adım bu oyunlar oynanıyor, bu olaylar gerçekleştiriliyor. Ama bu oyunları bozacağız. Bu saldırıları, boşa çıkartacağız. Bunu birlikte yapabiliriz, bir arada yapabiliriz. Endişelerimiz var tabii ki.

"Şiddete asla bulaşmayacağız ama anayasal hakkımızı kullanacağız"

Bugün burada kalabalıklar var. Herkesin bizden beklediği 'CHP, birbiriyle kavga etsin, birbiriyle kavga görüntüsü versin.' Provokasyonlara düşmeyeceğiz. Şiddete asla bulaşmayacağız ama anayasal hakkımızı kullanacağız. Şiddete bulaşmadan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkımız var. Toplanma hakkımız var. Düşüncelerimizi özgürce ifade hakkımız var. Bunları da sonuna kadar kullanacağız. Zaten demokrasinin gereği bu. Bir arada olacağız. Birlik içerisinde olacağız. Birbirimizle sorunlarımızı erteleyeceğiz. Baltaları gömeceğiz.

CHP'yi iri ve diri tutmak zorundayız. Bunu tüm CHP'lilerin görmesi lazım. Önce bizi parçalamaya çalışıyorlar. Aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar. Bunun için kendilerince kullanabilecekleri aparatları da sonuna kadar kullanıyorlar. Tüm CHP'lilerin bu gerçeği görmesi lazım. Teyakkuzlu olması lazım. Gaflet ve delalet içerisinde olmaması lazım. Bugün burada da bu birliği ve beraberliği, görüyoruz, ziyadesiyle de memnunum."

"Sabahın ilk ışıkları ile beraber Türkiye daha mutlu bir Türkiye olur"

Yarın görülecek CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali davasına ilişkin Seçer, şunları söyledi:

"Tabi ki yargının ne karar vereceğini bir maç tahmini yapar gibi yapmam söz konusu değil. Ama umut ediyorum hukuk işler, tarafsız ve bağımsız yargıçlar önce Anayasa'ya göre sonra Siyasi Partiler Kanunu'na göre, Seçim Kanunu'na göre vicdanlarını da ortaya koyarak doğru karar verirler, Türkiye'yi de bu karanlık geceden uyandırırlar. Sabahın ilk ışıkları ile beraber Türkiye daha mutlu bir Türkiye olur."