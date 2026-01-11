CHP'nin Denizli'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Ekrem İmamoğlu: "Umudumuz ve Cesaretimiz Her Gün Daha da Güçleniyor"

Haber: Tenzile AŞÇI Kamera: Özgür ŞENGÜL

(DENİZLİ) - CHP'nin Denizli'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde Denizli halkına Silivri'den seslenen CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "10 aydır, daracık hücremizde, haklılığımızdan aldığımız güçle, milletimizden gördüğümüz ilgi ve destekle direniyoruz. Umudumuz ve cesaretimiz her gün daha da güçleniyor, gelecek güzel günlere olan inancımız her gün daha da büyüyor" dedi.

CHP, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 80'incisi Denizli Merkezefendi Meydanı'nda yapılıyor.

Yağmur altında düzenlenen Denizli buluşması; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan okunmasıyla başladı.

Denizli Merkezefendi Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, 295 gündür Silivri'de tutulan İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları lehine sloganlar atarak, iktidarı istifaya davet etti.

Mitingde, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan birer konuşma yaptı. İmamoğlu'nun, Silivri'deki hücresinden, Denizli'ye yolladığı mektubu da CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum kamuoyu ile paylaştı.

İmamoğlu, Horzum tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

"19 Mart'tan bu yana, geri adım atmadan, demokrasiyi, adaleti savunmaya devam ediyorsunuz: sizinle gurur duyuyorum"

"Güzel Denizli'nin güzel insanları, benim cesur hemşerilerim…

Kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler, güzel gözlü çocuklar, canımın içi gençler… Her birinize hasretle sarılıyorum, sizleri çok özledim. Sizler, 19 Mart'tan bu yana, bir milim bile geri adım atmadan, demokrasiyi, adaleti savunmaya devam ediyorsunuz. Sizinle gurur duyuyorum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Denizli'nin halkçı ve icraatçı başkanı, değerli yol arkadaşım Bülent Nuri Çavuşoğlu'na, bu şehre katkıları için teşekkür ediyorum. Örgütümüzün güçlü iradesini ve mücadeleci ruhunu temsil eden değerli yol arkadaşım Ali Osman Horzum'a ve onun şahsında tüm örgütümüze şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili dostlarım; 10 ay önce, Türkiye'de bir büyük oyun sergilenmeye başlandı. Bizi sandıkta asla yenemeyeceklerini gören bu iktidar, seçime rakipsiz gitmek için, yargı eliyle bir operasyon başlattı. Ben ve arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir belediye başkanına reva görülmeyen, hukuk dışı uygulamalara, türlü türlü zorbalıklara maruz kaldık. Bu kirli oyunu kurgulayanlar, ilk zamanlar ne kadar hevesli ne kadar mutluydular hatırlıyor musunuz? Güya, ortaya öyle kanıtlar koyacaklardı ki, bizler ailelerimizin yüzüne bakamaz olacaktık. Güya turpun büyüğü heybedeydi… Günlerce millete 'ahtapot masalları' anlattılar. Gerçek dışı olduğu kanıtlanan sayısız yalan ve iftirayla, televizyonlarda milletimizi kandırmaya çalıştılar. Ama ne oldu? İddianame ortaya çıktı, çıtları çıkmaz oldu.

"Bu dava, baştan sona siyasidir"

Ben ilk günden bugüne aynı şeyi söylüyorum: 'Bu dava, baştan sona siyasidir. Eğer 'siyasi değil' diyorsanız, iddialarınızın arkasındaysanız, bizim mahkemelerimiz TRT ve isteyen tüm kanallar tarafından canlı yayınlansın. Milletimiz, kimin ne olduğunu gözleriyle görsün. Hodri meydan.' Canlı yayın talebimiz için başlangıçta 'olabilir, niçin olmasın' gibi laflar ettiler ama sonra bununla ilgili kanun teklifini sessiz sedasız reddettiler. Bizleri yalan ve iftiralarla milletin gözünden düşürebileceklerini zannedenler, milletin vicdanı karşısında çoktan mahküm oldular. Biz; 10 aydır, daracık hücremizde, haklılığımızdan aldığımız güçle, milletimizden gördüğümüz ilgi ve destekle direniyoruz. Umudumuz ve cesaretimiz her gün daha da güçleniyor, gelecek güzel günlere olan inancımız her gün daha da büyüyor.

Onlar ise her güne, koltuklarını kaybetme korkusuyla, yoksulluğa, güvencesizliğe mahkum ettikleri milletin karşısına çıkamamanın ezikliğiyle uyanıyor. Onların vakti doldu. Onların hizmet enerjisi, doğru dürüst projesi, liyakatli kadroları kalmadı. Onların millete saygısı, sevgisi kalmadı. Millet karşısında hadlerini bilmez oldular. Onlar yolun sonunda, ama biz yolun başındayız. İşte bu yüzden, onlar sandıktan, milletten köşe bucak kaçıyor; biz ise sandığa, millete koşuyoruz. Biz; sorumluluk üstlenmeye, iş yapmaya, ülkenin sorunları çözmeye koşuyoruz. Şu ya da bu şahsın, şu ya da bu partinin değil, milletin iktidarını kurmaya koşuyoruz.

"Bizim peşinde olduğumuz tek zafer, milletin ortak aklının, milletin ortak vicdanının zaferidir"

Bizim peşinde olduğumuz tek zafer, milletin ortak aklının, milletin ortak vicdanının zaferidir. Milletin iktidarında, millet ne derse o olacak. Milletin iktidarında herkes için demokrasi, herkes için adalet, herkes için refah olacak. Türkiye büyürken, milletin ekmeği küçülmeyecek. Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ve adilce paylaşacağız. Türkiye'yi, geçim derdi çekmeden, gelecekten korkmadan yaşayan, emeğinin, yatırımının karşılığını hakkıyla alan, özgür ve mutlu insanların ülkesi haline getireceğiz. Bir kişi kaybedecek, Türkiye kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."