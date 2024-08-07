CHP\'nin Eğitim Maratonu Hatay\'da Devam Ediyor

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(HATAY) - CHP'nin, eğitimdeki sorunlara dikkati çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu" programı kapsamında Hatay'ın Defne ilçesinde halk buluşması gerçekleştirildi. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, "Neredeyse eğitime düşman bir hükümet var. Bir toplum ancak eğitimle şahlanır. CHP olarak hükumetin eksik bıraktığı noktaları tamamlayacağız" dedi.

CHP, eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde "Eğitim Buluşmaları" düzenliyor. Buluşmaların ilk durağı 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay, oldu.

Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın başkanlığında yapılan buluşmalarda, gündüz eğitim alanından yetkililer ve eğitim sendikalarının başkanları dinlenerek çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi. Akşam ise Defne Uğur Mumcu Meydanı'nda halk buluşması yapıldı. Buluşmaya katılan vatandaşlar ile CHP heyeti, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Sorunların yanı sıra çözüm önerileri de tartışıldı.

Programa katılan bir devlet okulu öğretmeni, Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'a yaşadıkları zorlukları anlatırken, "Sorunları anlatmaya korkuyoruz. Düşüncelerimi özgürce dile getiremiyorum" diyerek problemlerini sıraladı.

Burada konuşan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, "Hükümetin eksik bıraktığı yerleri bütün imkanlarımızla tamamlamak çok önemli. Biz Hataylılar eğitime çok önem veren bir toplumuz. Buradaki çocuklar çok zor şartlarda eğitimlerini tamamlıyor. Neredeyse eğitime düşman bir hükümet var. Bunların bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eğitimi ne kadar geri bırakırsanız, o toplum o kadar geriye gider. Bir toplum ancak eğitimle şahlanır. CHP olarak hükumetin eksik bıraktığı noktaları tamamlayacağız" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise, "Cumhurbaşkanı'nın Hatay için 'oy yoksa, hizmette yok' demesi bizim için bir kırılma noktasıydı. 18 ayın sonunda barınma ve içme suyu problemini çözemeyip, acele kamulaştırma il zeytinlik alanların katledilmesi ile kentin düzene oturmasında en büyük problemlerin müsebbibidir Hatay'da. Konut problemimiz hala çözülemedi. Konteyner kentler yerine geçici barınma yerlerine taşınma sağlanmalıydı. Konutlara geçmeden ara bir formül üretilmesi gerekiyordu maalesef yapamadılar. Biz Hatay'ın probelemlerini dile getirmeye devam edeceğiz. Sağlıkta, ticari hayatta ve eğitimde daha fazla şeye ihtiyacımız var" ifadelerinde bulundu.

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de ilçede yaptıkları faaliyetler ve yapılacak projelere ilişkin şunları söyledi:

"Cumhuriyet tekrardan silkinip ayağa kalkacak ve Mustafa Kemal'in aydınlanma yolunda milyonlarca talebe ordusu yetişecekse bunun en büyük öncüsü Defne olacak. Şimdi şehri normalleştirme ve ayağa kaldırma sınavımız var. Çok çetin bir seçim süreci yaşadık. Çok zor şartlar altında bir belediye ve kent devraldık. Bu yaptıklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu şu an ilköğretim çağında olan çocuklar, gençlik çağına geldiğinde bugün çektiğimiz kahırın kıymetini göreceğiz. Bu şehirde eğitim gören çocukların hayatının iyileştirilmesi, kentle birlikte onların psikolojilerinin de rehabilite edilmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. İki binin üzerinde çocuğumuza yüzme eğitimi gibi çeşitli disiplinlerde eğitimler verdik. Okulda aldıkları derslerle birlikte çocukların mental sağlığını iyileştirecek şekilde müzik ev kültür alanlarıyla destekler sağladık. Bununla beraber çocuklarımızın kırtasiye masraflarını karşılayacağız. Birçok kreş açacağız yakın zamanda. Mor giydirilmiş araçlarla kadınların güvenliğini sağlayacağız. En kısa sürede bir de kent lokantası açacağız."