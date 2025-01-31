CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, cezaevindeki tutukluları ziyaret edecek

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Marmara Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Gezi tutukluları Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı yarın ziyaret edecek.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Gezi tutukluları Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı 1 Şubat Cumartesi günü saat 10.00'da ziyaret edecek.